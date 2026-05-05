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Bettiah News: रूह कांप जाएगी! बेतिया के वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ हो रही थी हैवानियत, मानव अंग तस्करी का भी खुलासा! एसडीम ने की कार्रवाई

Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी. यहां एक वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ हो रही थी हैवानियत की जा रही थी. इतना ही नहीं, मानव अंग तस्करी होने की भी जानकारी मिली है. पढ़िए ये पूरी खबर-

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 05, 2026, 04:06 PM IST

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बेतिया वृद्धाश्रम क्राइम न्यूज
बेतिया वृद्धाश्रम क्राइम न्यूज

Bettiah News: बेतिया में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राइवेट एनजीओ से 15 वृद्धजनों का सफल रेस्क्यू किया है. बेतिया एसडीम विकास कुमार के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है. बैरिया में सहारा वृद्धा आश्रम में वृद्धजनों के साथ एनजीओ कर्मी ऐसा सलूक करते थे, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी. इतना ही नहीं, वृद्धजनों के मानव अंग तस्करी का भी खुलासा हुआ है.  एनजीओ के कर्मियों द्वारा दूर-दूर से जबरदस्ती वृद्धजनों को पकड़कर लाया जाता था और इस आश्रम में बंधक बनाकर रखा जाता था. पटना के महावीर मंदिर से गोरखपुर से देवरिया और मुजफ्फरपुर से वृद्धजनों को पकड़कर इस आश्रम में रखा जाता था. उनकी पिटाई की जाती थी और रात में नशे की गोलियां देकर सुला दिया जाता था. फिर बाहर से ताला भी लगा दिया जाता था.

फर्जी एनजीओ मानव तस्करी को भी देता था अंजाम
एसडीम विकास कुमार ने जो खुलासा किया है, उससे जिले में हड़कंप मच गया है. यह फर्जी एनजीओ मानव तस्करी को भी अंजाम देता था, इसकी जांच की जा रही है. एसडीम विकास कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बैरिया के खुशी टोला में एक फर्जी एनजीओ वृद्धजनों को बंधक बना के रखा है. इसके बाद एक टीम बनाकर छापेमारी की गई. इस दौरान बड़ा खुलासा हुआ. मकान मालिक ने बताया कि मुझे शक तब हुआ जब मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया. मुझे लगा यह सरकारी विभाग है तो हमने किराए पर दिया था. शक होने पर इसकी सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद कार्रवाई की गई. यही नहीं, इस आश्रम में बिजली की चोरी भी हो रही थी और बिजली कर्मचारियों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती थी.

15 बुज़ुर्गों का सफलतावपूर्वक किया गया रेस्क्यू
SDM ने बताया कि रजिस्टर में 40 बुज़ुर्गों के नाम दर्ज थे. प्रशासन ने इनमें से 15 बुज़ुर्गों को सफलतापूर्वक बचा लिया है. इस NGO का रजिस्ट्रेशन भी खत्म हो चुका है. इसे धोखाधड़ी से चलाया जा रहा था. बिजली चोरी और बुज़ुर्गों के शोषण सहित, किए गए सभी अपराधों के संबंध में FIR दर्ज की जाएंगी. दो कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी लोग फरार हो गए हैं. वृद्धजनों रोते हुए अधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई और बताया कि उन्हें जबरदस्ती इकट्ठा करके दूर-दराज के इलाकों से यहां लाया गया था. उन्होंने पिटाई के दौरान लगी अपनी चोटें भी अधिकारियों को दिखाईं. जिला प्रशासन ने बुजुर्गों के साथ ऐसी क्रूरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है.

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फरार कर्मचारियों को पकड़ने के लिए छापेमारी जारी
पुलिस फिलहाल आठ फरार कर्मचारियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है. अधिकारियों ने कहा है कि वृद्धजनों का यहां से मानव तस्करी किया जाता था, इसकी जांच की जा रही है . फिलहाल, प्रशासन ने सभी बुजुर्गों को सफलतापूर्वक बचा लिया है और उन्हें बेतिया में सरकार द्वारा संचालित एक वृद्धाश्रम उमंग में भेज दिया है. सभी लोगों का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है और उनके परिवारों का पता लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, ताकि उन्हें सुरक्षित रूप से उनके घरों तक पहुंचाया जा सके. इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और मानवता को शर्म से अपना सिर झुकाने पर मजबूर कर दिया है.

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