बेतिया में सिस्टम शर्मसार: जन्म प्रमाण पत्र के लिए 'नजराना' लेते पंचायत सचिव का वीडियो वायरल; ₹500 के लिए बेच दी ईमानदारी!

बेतिया (मझौलिया): पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड से एक शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां सरिसवा पंचायत के पंचायत सचिव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह खुलेआम जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के एवज में ग्रामीणों से रुपये लेते नजर आ रहे हैं.

1. ₹200 और ₹500 की 'रिश्वत' का खेल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पंचायत सचिव जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज पर मुहर लगाने या उसे जारी करने के लिए ₹200 से लेकर ₹500 तक की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि यहां बिना "सुविधा शुल्क" दिए कोई काम नहीं होता.

2. ग्रामीणों ने बिछाया 'कैमरा जाल'

पंचायत सचिव की मनमानी से तंग आकर एक ग्रामीण ने रुपये देते समय मोबाइल से वीडियो बना लिया. वीडियो में पंचायत सचिव को बेखौफ होकर पैसे लेते देखा जा सकता है. अब यह वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में आग की तरह फैल रहा है.

3. "हर काम का रेट फिक्स है"

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक वीडियो की बात नहीं है. सरिसवा पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र हो या मृत्यु प्रमाण पत्र, हर काम के लिए नजराना देना पड़ता है. गरीब जनता अपनी जरूरतों के लिए इन बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों के हाथों लुटने को मजबूर है.

नोट: वायरल हो रहे इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि हमारा पोर्टल स्वतंत्र रूप से नहीं करता है, लेकिन प्रशासन से जांच की मांग करता है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी