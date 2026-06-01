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Bettiah News: SP डॉ. शौर्य सुमन के आदेश पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 फरार अपराधियों के घर कुर्की, 3 गिरफ्तार

Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया में पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ बड़ा कुर्की-जब्ती अभियान चलाया. हत्या, डकैती, अपहरण, आर्म्स एक्ट और शराब तस्करी के मामलों में 10 आरोपियों के घरों पर कार्रवाई की गई. अभियान के दौरान 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Jun 01, 2026, 12:16 PM IST

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Bettiah News: SP डॉ. शौर्य सुमन के आदेश पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 फरार अपराधियों के घर कुर्की, 3 गिरफ्तार
Bettiah News: SP डॉ. शौर्य सुमन के आदेश पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 10 फरार अपराधियों के घर कुर्की, 3 गिरफ्तार

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण में बेतिया पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए न्यायालय के आदेश पर  कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की. इस विशेष अभियान के तहत हत्या, डकैती. अपहरण, आर्म्स एक्ट, शराब तस्करी समेत विभिन्न मामलों में आरोपी अपराधियो को घरों पर कार्रवाई की गई. पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी और कुर्की अभियान चलाकर अपराधियों पर शिकंजा कसने का प्रयास किया है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, न्यायालय द्वारा कुर्की-जब्ती के आदेश जारी किए जाने के बाद भी कई अरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और उन्होंने अब तक आत्मसमर्पण नहीं किया था. इशके बाद बेतिय SP डॉ. शौर्य सुमन के निर्देश पर विशेष अभियान शुरू किया गया. अभियान के दौरान पुलिस ने 10 फरार अपराधियों को घरों की कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की.

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इस कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगा. अभियान में शामिल टीम ने तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार  कर लिया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फरार अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.

यह महाअभियान बेतिया नगर थाना, लौरिया थाना और शिकारपुर थाना क्षेत्र में चलाया गया.  SP डॉ. शौर्य सुमन ने कहा कि जिले में अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे. पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से फरार अपराधियों में हड़कंप मच गया है और कई अपराधियों पर दबाव बढ़ गया है.

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