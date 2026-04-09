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बेतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई: मानव तस्करी के चंगुल से 8 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू, 4 आर्केस्ट्रा संचालक गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आर्केस्ट्रा ग्रुप से 8 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया. गौनाहा थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 4 संचालकों को गिरफ्तार किया गया. मानव तस्करी के खिलाफ यह कार्रवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर की गई.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:25 AM IST

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बेतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई: मानव तस्करी के चंगुल से 8 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू, 4 आर्केस्ट्रा संचालक गिरफ्तार
बेतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई: मानव तस्करी के चंगुल से 8 नाबालिग लड़कियां रेस्क्यू, 4 आर्केस्ट्रा संचालक गिरफ्तार

Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले से मानव तस्करी के खिलाफ एक बड़ी और अहम कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने समय रहते कदम उठाते हुए आठ नाबालिग लड़कियों को सकुशल रेस्क्यू कर लिया. ये सभी लड़कियां कथित रूप से आर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करने के लिए रखी गई थीं, जहां उनके शोषण की आशंका जताई जा रही थी. गौनाहा थाना क्षेत्र के दोमाठ, जमुनिया और मंझरिया इलाके में छापेमारी कर पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया. इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और मानव तस्करी के खिलाफ पुलिस की सतर्कता एक बार फिर साबित हुई है.

एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर की गई. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में नाबालिग लड़कियों को अवैध रूप से रखकर आर्केस्ट्रा में काम कराया जा रहा है. इसके बाद बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें महिला थानाध्यक्ष श्यामली कमल सहित कई अधिकारी शामिल थे. टीम ने छापेमारी कर सभी आठ लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया.

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रेस्क्यू की गई लड़कियों में से छह पश्चिम बंगाल की और दो उत्तर प्रदेश की बताई जा रही हैं. सभी को मेडिकल जांच के लिए जीएमसीएच बेतिया भेजा गया है और उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, ऐसे मामलों में अक्सर नाबालिग लड़कियों को बहला-फुसलाकर लाया जाता है और बाद में उनका शोषण किया जाता है, कई बार उन्हें देह व्यापार में भी धकेल दिया जाता है.

इस ऑपरेशन में एनजीओ मुक्ति फाउंडेशन के वीरेंद्र कुमार सिंह और उनकी टीम का भी अहम योगदान रहा. पुलिस ने इस मामले में चार आर्केस्ट्रा संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. एसपी शौर्य सुमन ने कहा कि जिले में मानव तस्करी और बाल श्रम के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और होटल, आर्केस्ट्रा ग्रुप व अन्य संदिग्ध स्थानों पर नियमित छापेमारी की जा रही है.

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