बेतिया: उदयपुर पक्षी विहार में 'अश्लील रील' बनाने वालों की खैर नहीं; SP शौर्य सुमन का सख्त एक्शन, रडार पर 'सोशल मीडिया' के हुड़दंगी

Bettiah News: बेतिया के उदयपुर पक्षी विहार में अश्लील वीडियो बनाने वालों पर सख्त हुई पुलिस. वन विभाग की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज, गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:15 AM IST

बेतिया (पश्चिम चंपारण): साइबेरियन पक्षियों के कलरव और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर उदयपुर पक्षी विहार की छवि को खराब करने वालों पर बेतिया पुलिस ने शिकंजा कस दिया है. जंगल और पक्षी विहार परिसर में अश्लील वीडियो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले असामाजिक तत्व अब पुलिस की 'स्पेशल टीम' के रडार पर हैं.

1. वन विभाग की शिकायत पर FIR दर्ज
वन विभाग के अधिकारियों ने पक्षी विहार की गरिमा को ठेस पहुँचाने वाले वीडियो साक्ष्य के रूप में बैरिया थाना को सौंपे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियो के कारण पर्यटकों के बीच गलत संदेश जा रहा है, जिससे पर्यटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है.

2. SP शौर्य सुमन का मास्टर प्लान: गिरफ्तारी के लिए छापेमारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने एक विशेष टीम का गठन किया है.

चिन्हित हुए आरोपी: वीडियो वायरल करने वाले अधिकांश लोगों की पहचान कर ली गई है.

एसडीपीओ-2 रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि एसपी के निर्देश पर इन असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है. जल्द ही ये पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

3. पर्यटकों के लिए खुला है 'उदयपुर का स्वर्ग'
इस साल उदयपुर जंगल पक्षी विहार को पर्यटकों के लिए पूरी भव्यता के साथ खोला गया है. 

हर दिन हजारों पर्यटक यहा: साइबेरियन पक्षियों का दीदार करने आ रहे हैं. मोटरबोट की सवारी और सारस के साथ प्राकृतिक मस्ती का लुत्फ उठा रहे हैं.

चेतावनी: प्रशासन ने साफ किया है कि उदयपुर की शांति और सभ्यता को भंग करने वाले किसी भी 'रील मेकर' को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर बेतिया पुलिस की पैनी नजर है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

