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बेतिया पुलिस ने वक्त रहते एक्शन ले लिया, नहीं तो मोतिहारी जैसे जहरीली शराब कांड से बिछ सकती थी लाशें!

Bettiah News: बेतिया में पुलिस और मद्यनिषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3800 लीटर अर्धनिर्मित शराब को मौके पर ही विनष्ट कर दिया है. साथ ही शराब बनाने वाले उपकरणों को भी नष्ट कर दिया है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 08, 2026, 03:36 PM IST

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बेतिया पुलिस ने वक्त रहते एक्शन ले लिया, नहीं तो मोतिहारी जैसे जहरीली शराब कांड से बिछ सकती थी लाशें!
बेतिया पुलिस ने वक्त रहते एक्शन ले लिया, नहीं तो मोतिहारी जैसे जहरीली शराब कांड से बिछ सकती थी लाशें!

Bettiah News: बेतिया में बुधवार को पुलिस और मद्यनिषेध विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध शराब कारोबार पर करारा प्रहार किया है. गुप्त सूचना के आधार पर बेतिया पुलिस ने वक्त रहते की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अर्धनिर्मित देशी शराब को नष्ट किया गया और कई अवैध भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया. बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन मोतिहारी की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला कर  रख दिया. मोतिहारी में जहरीली शराब पीने के बाद 10 लोगों की मौत हो गई. अब ठीक ऐसी घटना को बेतिया पुलिस ने होने से समय रहते रोक दिया. दरअसल, बेतिया पुलिस प्रशासन की इस सख्ती से साफ संकेत मिल रहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कराने के लिए लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, बावजूद इसके अवैध कारोबारियों के हौसले पूरी तरह पस्त नहीं हुए हैं.

यह पूरी कार्रवाई बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र के करमवा गांव में की गई, जहां नदी किनारे पंप सेट लगाकर बड़े पैमाने पर देशी शराब बनाई जा रही थी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आधा दर्जन से अधिक शराब भट्टियों को तोड़ दिया और लगभग 3800 लीटर अर्धनिर्मित शराब को मौके पर ही विनष्ट कर दिया. इसके साथ ही शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को भी नष्ट कर दिया गया.

ये भी पढ़ें: शराबबंदी के कारण पूरे बिहार में नहीं मिल रही एंटीडोट, कैसे होगा इलाज?

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कार्रवाई के दौरान पुलिस को बड़ी मात्रा में स्प्रिट भी बरामद हुई, जो शराब बनाने में उपयोग की जा रही थी. मौके से एक कारोबारी, श्यामबाबू पटेल, को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपी के पास से भी स्प्रिट बरामद की गई है. पुलिस अब उससे पूछताछ कर नेटवर्क के अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है.

इस कार्रवाई के बाद इलाके में शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया है. तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दर्जनों ड्रमों में अर्धनिर्मित शराब भरी हुई थी और बड़े स्तर पर अवैध धंधा चल रहा था. बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बावजूद इस तरह के मामले सामने आना प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है, हालांकि, लगातार हो रही कार्रवाई से इस पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है.

 

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