एसपी शौर्य सुमन साहब! आपकी पुलिस तो खड़ा होकर जमीन कब्जा करवाने लगी, मंत्रीजी आपसे बहुत खफा हैं

Bettiah Police: मुफस्सिल थाने के हरदिया में एक भूमाफिया ने प्रह्लाद मुखिया की जमीन कब्जा ली है. जमीन पर लगे पेड़ और पौधे कटवाकर बाउंड्री खिंचवाकर कब्जे में कर लिया है. वहां से गुजर रहे सरकारी रास्ते को भी उसने कब्जा लिया है. मंत्री की सूचना के बाद भी पीड़ित की जमीन उसे नहीं मिल पा रही है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 06:19 PM IST

एसपी शौर्य सुमन साहब! आपकी पुलिस तो खड़ा होकर जमीन कब्जा करवाने लगी
एसपी शौर्य सुमन साहब! आपकी पुलिस तो खड़ा होकर जमीन कब्जा करवाने लगी

Bettiah News: बेतिया पुलिस ने पिछले कुछ दिनों में गुडवर्क के ढेरों काम किए हैं और हमने उनको अच्छे से प्रकाशित भी किया. बेतिया पुलिस ने महज कुछ घंटों में बच्चे के अपहरण केस को सॉल्व कर दिया और पूरे प्रदेश में वाहवाही पाई. हमने उस खबर को हाथोंहाथ लिया और बेतिया पुलिस की तारीफ में कसीदे भी गढ़े, लेकिन आज एक शिकायत मिली है बेतिया पुलिस के खिलाफ. शिकायत भी मंत्री जी की है. उनकी शिकायत बेतिया पुलिस से है. उस बेतिया पुलिस से जो कि सम्राट चौधरी के अधीन काम करती है. अब सम्राट चौधरी की पुलिस भाजपा के विधायकों और मंत्रियों की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी. एसपी शौर्य सुमन साहब! यह शिकायत तो काफी गंभीर है कि आपकी पुलिस और डायल 112 की टीम माफिया के पक्ष में खड़े होकर जमीन कब्जा करवाती है. यह यह शिकायत किसी और की नहीं, खुद मंत्री नारायण प्रसाद ने की है. उनका वीडियो भी हमारे पास है. माफिया कितना ताकतवर है कि मंत्री जी के ड्राइवर को पीट रहा है और वे कुछ नहीं कर पा रहे हैं. हालांकि वीडियो में उन्होंने यह भी कहा है कि जब एसपी और डीएसपी से शिकायत की गई, तब पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन कब्जा तो अब तक नहीं हट पाया है एसपी साहब. अब ये तो गुडवर्क नहीं हुआ न. आप खुद ही देखिए कि मंत्री जी ने आपकी पुलिस को लेकर क्या क्या बातें कही है?

मंत्री नारायण प्रसाद का कहना है कि 28 दिसंबर, 2025 को एक भूमाफिया ने प्रह्लाद मुखिया की जमीन कब्जा ली थी और सरकारी रास्ते को भी कब्जा कर लिया था. इस बात की सूचना उन्होंने खुद पुलिस प्रशासन को दी थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम वहां 4 घंटे बाद पहुंची और तब तक माफिया ने बाउंड्री करवा ली थी. 02 जनवरी, 2026 को माफिया उस जमीन पर काम करवा रहा था. इस बीच मंत्री का ड्राइवर आशीष कुमार वहां पहुंचा, जिसे भूमाफिया ने पीटकर घायल कर दिया. इसके बाद मंत्री नारायण प्रसाद ने बेतिया एसपी और डीएसपी को इस बात की सूचना दी.

मंत्री का कहना है कि एक मंत्री होने के नाते मैं बार-बार पुलिस को फोन कर रहा हूं, लेकिन मुफस्सिल थाना अध्यक्ष उसका कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है. मैं इसके लिए उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा और डीजीपी, बिहार को पत्र लिखने जा रहा हूं. मंत्री ने बेतिया पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भूमाफिया के प्रभाव में मुफस्सिल थाना पुलिस काम कर रही है. मंत्री के फोन करने के बाद भी वह घटनास्थल पर नहीं पहुंचता है. जब तक ऐसे थानाध्यक्ष भूमाफिया से मिले रहेंगे, तब तक भू माफिया का मनोबल बढ़ा रहेगा. 

बता दें कि मुफस्सिल थाने के हरदिया में एक भूमाफिया ने प्रह्लाद मुखिया की जमीन कब्जा ली है. जमीन पर लगे पेड़ और पौधे कटवाकर बाउंड्री खिंचवाकर कब्जे में कर लिया है. वहां से गुजर रहे सरकारी रास्ते को भी उसने कब्जा लिया है. मंत्री की सूचना के बाद भी पीड़ित की जमीन उसे नहीं मिल पा रही है. प्रह्लाद मुखिया ने मुफस्सिल थाने में आवेदन भी दिया है, लेकिन उस पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है. मंत्री नारायण प्रसाद का कहना है कि मुफस्सिल थाना प्रभारी के खिलाफ विधानसभा में भी सवाल उठाउंगा. 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डायल 112 की पुलिस टीम को वहां खड़ा कराकर भूमाफिया का निर्माण कार्य कराया जा रहा था. इस बात की जानकारी मंत्री ने खुद ही एसपी को दी थी, जिसके बाद महकमा एक्शन में आया. पीड़ित प्रह्लाद मुखिया ने बताया कि पुलिस के रहते और जाने के बाद भी माफिया मेरी जमीन पर जेसीबी चलाते रहे. अब तो वे जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं. जमीन के बदले मुझे दूसरी जगह जमीन देने की बात कही जा रही है. न्याय के लिए मैंने थाने में गुहार लगाई है.

इस मामले में एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया है कि मंत्री जी के फोन आने के बाद काम रुकवा दिया गया है. पूरा विवाद सरकारी रास्ते को लेकर है. बेतिया एसडीएम को जानकारी दी गई है और सीओ से जमीन की माप कराने को भी कहा गया है. पुलिस की इस मामले में नजर बनी हुई है. दूसरा पक्ष सरकारी रास्ते का अतिक्रमण कर रहा था. उसका भी आरोप है कि सभी ने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया हुआ है. फिलहाल पुलिस ने काम रुकवा दिया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

यह भी पढ़ें: भाजपा के मंत्री की भी नहीं सुन रही बेतिया की 'सम्राट' पुलिस, शिकायत करते रह गए और...

