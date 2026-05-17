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Bettiah News: लव मिश्रा के घर पर फायरिंग मामले में बेतिया पुलिस की बड़ी कामयाबी, कुख्यात शूटर रवि मियां और भूमाफिया धीरज शुक्ला को धरा

Bettiah News: एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि भूमाफिया धीरज शुक्ला ने साढ़े तीन करोड़ की जमीन सात लाख में लेने के लिए लव मिश्रा के घर पर फायरिंग कराई थी. गोलीबारी के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे. अब पुलिस ने एक शूटर समेत एक भूमाफिया को गिरफ्तार किया है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 10:17 AM IST

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बेतिया पुलिस
बेतिया पुलिस

Bettiah Police News: पश्चिम चंपारण के बेतिया में गुरुवलिया चौक पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल की है. पुलिस ने इस कांड में कुख्यात शूटर रवि मियां समेत भूमाफिया धीरज शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपियों के पास हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद की है. बता दें कि शनिवार (16 मई) की सुबह गुरुवलिया चौक पर अपराधियों ने लव मिश्रा के घर पर तीन राउंड फायरिंग की थी, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैला गई थी. घटना के बाद बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने यातायात डीएसपी अत्तून दत्ता के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी और जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने का निर्देश दिया था.

इस मामले की जानकारी देते हुए एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि भूमाफिया धीरज शुक्ला ने साढ़े तीन करोड़ की जमीन सात लाख में लेने के लिए लव मिश्रा के घर पर फायरिंग कराई थी. धीरज की ओर से शूटर रवि मियां को इसकी जानकारी दी गई थी. वहीं इसके अलावा इस घटना में शामिल टिप्पू मियां कन्हैया अभी तक फरार है. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक, वारदात को अंजाम देने के बाद शूटर रवि मियां और भूमाफिया धीरज शुक्ला दोनों जिला छोड़ फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने जाल बिछा उन्हें अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है.

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बता दें कि शनिवार (16 मई) की सुबह बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने लव मिश्रा के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की थी. गोलीबारी के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बदमाशों ने दो से तीन राउंड फायरिंग की थी. अचानक हुई गोलीबारी से आसपास के लोग सहम गए और परिवार में दहशत का माहौल बन गया था. घटना की सूचना मिलते ही मनुआपुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी थी. यातायात डीएसपी अत्तून दत्ता के नेतृत्व में गठित टीम ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपियों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है.

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