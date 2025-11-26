Advertisement
Bettiah: बेतिया पुलिस ने 12 किलो चरस के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार, कीमत जान चौंक जाएंगे

Bettiah News: बेतिया पुलिस ने 12 किलो चरस के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. ये कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की थी. पुलिस को देखते ही तस्कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 07:28 PM IST

Bettiah News: बेतिया पुलिस को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है. पुलिस ने 12 किलो चरस के साथ एक अंतरराष्ट्रीय तस्कर को गिरफ्तार किया है. बरामद किया गया चरस 2 करोड़ 40 लाख रुपए की बताई जा रही है. पूरा मामला मझौलिया थाना अंतर्गत पारस पकड़ी मुख्य सड़क का है, जहां से तस्कर की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की है.

12 केजी चरस लेकर बेतिया आया तस्कर
बता दें कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से एक तस्कर 12 केजी चरस लेकर बेतिया आया है. गिरफ्तार तस्कर का नाम जय प्रकाश शाह बताया जा रहा है. जो पोखरिया जिला नेपाल का ही रहने वाला है. एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान नेपाल के इस तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. तस्कर बैग में चरस लेकर जा रहा था और पुलिस को देखते ही वहां से भागने लगा.

जल्द ही होगा गिरोह का पर्दाफाश
पुलिस ने पीछा कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. बता दे कि इंडो नेपाल बार्डर से नेपाल के रास्ते तस्कर भारत आते हैं. चरस को देश के महानगर मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में पहुंचाया जाता है. एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया है कि मामले में तस्कर से पूछताछ की गई है. बहुत जल्द ही गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

