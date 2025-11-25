Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bettiah News: बारात में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 को धरा, एक देशी कट्टा बरामद

Bettiah News: एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया की बारात में वरमाला के दौरान दो युवकों ने फायरिंग की थी, जिसमें दो महिलाओं के हाथ में गोली लगी थी. फायरिंग करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों की शिनाख्त आलोक मिश्रा और जटाशंकर प्रसाद के रूप में हुई है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 25, 2025, 09:05 AM IST

बेतिया पुलिस

Bettiah Crime News: पश्चिम चंपारण की बेतिया पुलिस ने दो अपरधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है. आरोपियों के पास से एक देशी कट्टा, दो जिंदा गोली और 2 किलो गांजा बरामद हुआ है. आरोपियों की शिनाख्त आलोक मिश्रा और जटाशंकर प्रसाद के रूप में हुई है. बता दें कि दो दिन पहले सिरिसिया थाना अंतर्गत पठखौली गांव में आई बारात में ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना घटित हुई थी. इस घटना में दो महिलाएं गोली लगने से घायल हो गईं थीं. जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी. 

सूचना पर पहुंचे एसडीपीओ विवेक दीप मामले की जांच की थी. पकड़े गए बदमाश आलोक मिश्रा और जटाशंकर प्रसाद पर ही गोलीबारी करने का आरोप लगा था. वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया की बारात में वरमाला के दौरान दो युवकों ने फायरिंग की थी, जिसमें दो महिलाओं के हाथ में गोली लगी थी. फायरिंग करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

हर्ष फायरिंग का एक मामला गोपालगंज जिले से भी सामने आया था. रविवार (23 नवंबर) को नगर थाना क्षेत्र के मठिया गांव में एक शादी समारोह के दौरान हुई हर्ष फायरिंग में एक युवक को गोली लग गई थी. जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया था. जख्मी युवक की पहचान मठिया गांव निवासी शिवनाथ राम का 21 वर्षीय बेटा सुनील कुमार के रूप में हुई थी. उसे जख्मी हालात में तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वहीं घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की. बता दें कि हर्ष फायरिंग पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसा करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है.

