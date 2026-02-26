Bettiah News: बेतिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई: होली से पहले 181 लीटर विदेशी शराब जब्त, महिला समेत दो तस्कर गिरफ्तार

Bettiah News: होली पर्व को लेकर बेतिया पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है. त्योहार के मद्देनजर अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां अलग-अलग स्थानों से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई. गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में एक महिला कारोबारी समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का कहना है कि होली के मौके पर खपाने के लिए शराब की यह बड़ी खेप लाई गई थी, जिसे समय रहते जब्त कर लिया गया.

गैसलाल चौक से महिला तस्कर गिरफ्तार

नगर के गैसलाल चौक पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 53 लीटर विदेशी शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया. पुलिस को पहले से ही इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी कर महिला को रंगे हाथ पकड़ लिया. महिला की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे जुड़े नेटवर्क की भी जांच में जुट गई है, ताकि इस धंधे में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके.

मंगलपुर दियारा में छापेमारी, 128 लीटर शराब जब्त

वहीं दूसरी ओर मंगलपुर दियारा क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 128 लीटर विदेशी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया. बताया जा रहा है कि दियारा इलाके का इस्तेमाल तस्कर शराब के भंडारण और सप्लाई के लिए कर रहे थे. पुलिस की इस कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है.

दियारा से गांव तक लगातार चल रहा अभियान

पुलिस ने कुल 181 लीटर विदेशी शराब बरामद कर दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. प्रशासन का कहना है कि होली को देखते हुए दियारा से लेकर गांव तक सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस ने साफ किया है कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी