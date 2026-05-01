बेतिया में खाकी शर्मसार: डीजे वालों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल, दारोगा सस्पेंड, दो जवानों का वेतन रुका

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां मझौलिया थाना क्षेत्र की गस्ती पुलिस टीम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पुलिसकर्मियों पर डीजे गाड़ियों से कथित रूप से अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया गया है. वायरल क्लिप में पुलिस की गाड़ी को दिखाया गया है और दावा किया जा रहा है कि गश्ती दल द्वारा डीजे वाहन चालकों से 200 से 300 रुपये तक की मांग की जा रही थी. एक युवक ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जिसके बाद मामला तेजी से सुर्खियों में आ गया.

वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी मौके से तेजी से निकलती हुई नजर आ रही है, जिससे आरोपों को और बल मिल रहा है. डीजे वाहन चालक ने दावा किया है कि उनसे जबरन पैसे मांगे जा रहे थे, जिसका विरोध करने पर उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने तुरंत संज्ञान लिया और तत्काल कार्रवाई की. गश्ती दल में शामिल पुलिस अवर निरीक्षक जनार्दन पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही दो होमगार्ड जवान बलिराम महतो और पन्ना लाल चौधरी के वेतन पर भी रोक लगा दी गई है.

बेतिया पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि वायरल वीडियो 28 अप्रैल का है और यह मझौलिया थाना क्षेत्र की गश्ती टीम से जुड़ा हुआ है. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि पुलिस की छवि और कानून व्यवस्था पर किसी प्रकार का आंच न आए.