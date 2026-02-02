Advertisement
बेतिया में खाकी शर्मसार: शराब तस्करी में पुलिस–माफिया गठजोड़ का वीडियो वायरल, तीन लाख की डील का खुलासा

Bettiah News: बिहार के बेतिया में शराब तस्करी से जुड़े एक वीडियो ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वायरल वीडियो में चलती ट्रक में ट्रक चालक और पुलिसकर्मी के बीच तीन लाख रुपये में ट्रक छोड़ने की डील होती दिख रही है. मामले की जांच खुद एसपी डॉ. शौर्य सुमन कर रहे हैं और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई है.

Last Updated: Feb 02, 2026, 10:26 AM IST

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में एक बार फिर खाकी शर्मसार हो गई है. शराब तस्करी से जुड़े एक सनसनीखेज मामले में पुलिस और शराब माफियाओं के बीच कथित मिलीभगत का वीडियो सामने आया है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है. वायरल वीडियो में चलती ट्रक के अंदर ट्रक चालक और एक पुलिसकर्मी के बीच लाखों रुपये की डील होती नजर आ रही है. बताया जा रहा है कि ट्रक को छोड़ने के बदले पुलिस की ओर से दस लाख रुपये की मांग की गई थी, जबकि ट्रक मालिक तीन लाख रुपये देने की बात कर रहा था. यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

मामला 31 तारीख का बताया जा रहा है, जब शिकारपुर थाना पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद करने का दावा किया था. उस समय पुलिस की ओर से बताया गया था कि ट्रक चालक मौके से फरार हो गया. इस कार्रवाई को लेकर पुलिस ने धूमधाम से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह की काफी प्रशंसा हुई थी. लेकिन अब वायरल हुए वीडियो ने उस पूरी कार्रवाई की सच्चाई पर सवालिया निशान लगा दिया है.

वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रक लौरिया टोल टैक्स के पास सड़क पर चल रही है. ट्रक चालक अपने मालिक से पंजाब में वीडियो कॉल पर बात कर रहा है और बगल में एक पुलिसकर्मी बैठा हुआ है. वीडियो में तीन लाख रुपये में ट्रक छोड़ने और शराब खाली कराने की बातचीत होती सुनाई दे रही है. बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने ट्रक चालक से तीन लाख रुपये लेकर उसे छोड़ दिया, जबकि शराब से भरी ट्रक को बाद में कोइरगावा चौक पर पकड़कर 503 कार्टन विदेशी शराब की बरामदगी दिखाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामला रफा-दफा कर दिया गया.

वीडियो वायरल होने के बाद बेतिया पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन ने खुद जांच की कमान संभाल ली है. एसपी ने बताया कि ट्रक में बैठे पुलिसकर्मी की पहचान कर ली गई है और वह 112 वाहन का चालक बताया जा रहा है. पैसे के लेन-देन समेत पूरे सिंडीकेट की जांच की जा रही है कि इसमें और कौन-कौन शामिल है. एसपी ने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

