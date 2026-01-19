Advertisement
बेतिया पुलिस की बड़ी स्ट्राइक: GMCH कैंपस से ₹1.5 करोड़ का गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए GMCH कैंपस से 1 क्विंटल 38 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग ₹1.5 करोड़ आंकी गई है. एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में हुई इस गुप्त छापेमारी के दौरान दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक बलेनो कार भी जब्त की गई.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 03:17 PM IST

Bettiah News: बिहार के बेतिया में बेतिया पुलिस ने कारवाई करते हुए एक क्विंटल 38 केजी गांजा बरामद किया है. जीएमसीएच कैंपस से एक क्विंटल 38 किलो गांजा बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये बताई जा रही है. दो तस्कर गिरफ्तार किए गए और एक बलोनो भी जब्त किया गया. इस कार्रवाई ने न केवल शहर में ड्रग माफियाओं में हड़कंप मचा दिया बल्कि पुलिस की सतर्कता और गंभीरता को भी सामने ला दिया है.

एसडीपीओ विवेक दीप के नेतृत्व में रात्री छापेमारी
एसडीपीओ विवेक दीप को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में बड़ी मात्रा में गांजा आया है. सूचना मिलने के बाद उन्होंने देर रात कार्रवाई की और शहर में जाल बिछाकर जीएमसीएच कैंपस से तस्करों को पकड़ लिया. जब पुलिस ने कार की डिक्की खोली, तो बरामद गांजा देखकर सभी दंग रह गए. पुलिस ने दोनों तस्करों से पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच में जुटी हुई है.

जीएमसीएच कैंपस बन गया अपराधियों का ठिकाना
इस मामले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि जीएमसीएच कैंपस अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन गया है. तस्कर यहां मादक पदार्थों की बड़ी खेप आसानी से जमा करते थे. एसडीपीओ विवेक दीप के अनुसार, लगातार रात्रि छापेमारी और गुप्त सूचना के चलते पुलिस ने बड़े नेटवर्क का खुलासा करना शुरू कर दिया है. गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के बाद पूरे गिरोह के बारे में और जानकारी मिलने की संभावना है.

नेपाल से आई बड़ी खेप
पुलिस को आशंका है कि यह बड़ी खेप नेपाल से बेतिया लायी गई थी और इसे दूसरे राज्यों में भेजने की योजना थी. लेकिन पुलिस की सतर्कता के कारण तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया. गिरफ्तार दोनों तस्कर कुमारबाग के रहने वाले हैं और उनसे पूछताछ जारी है. इस कार्रवाई से बेतिया में मादक पदार्थों की तस्करी पर कड़ी निगरानी का संदेश भी गया है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

Bettiah news

Trending news

