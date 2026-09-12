/चंपारण समाचारः बेतिया से गायब चारों लड़कियां दिल्ली में मिलीं, मोतिहारी में घूसखोर पुलिसवालों का वीडियो वायरल

इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लड़कियों की रिश्तेदारी दिल्ली में भी है. पुलिस ने वहां भी संपर्क किया तो सभी लड़कियां सकुशल बरामद कर ली गईं. सभी लड़कियों को दिल्ली में बरामद करके उनके मामा को सुपुर्द किया गया है. बता दें कि चार लड़कियों आपस में चचेरी बहन हैं. इनमें से तीन लड़कियां नाबालिग हैं. बताया जा रहा है कि चारों लड़कियां कल यानी शुक्रवार को घर से फरार हो गई थीं और सीधा ट्रेन पकड़कर दिल्ली चली गई थी. अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने बुर्का पहन रखा था. चारों लड़कियों की बरामदगी के बाद बेतिया पुलिस ने राहत की सांस ली. हालांकि, पुलिस यह जांच कर रही है कि चारों लड़कियां क्यों और कैसे घर से गायब हुई थी?