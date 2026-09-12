/चंपारण समाचारः बेतिया से गायब चारों लड़कियां दिल्ली में मिलीं, मोतिहारी में घूसखोर पुलिसवालों का वीडियो वायरल

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बेतिया के मझौलिया थाना अंतर्गत खैरवा टोला गांव से लापता हुईं चारों लड़कियों को पुलिस ने दिल्ली से सुरक्षित बरामद कर लिया है. जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार (11 सितंबर) को चारों लड़कियां एक साथ गायब हो गई थीं. उनके परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका था. जिसके बाद परिजनों ने देर शाम को मझौलिया थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था. एक साथ चार नाबालिग लड़कियों के गायब होने से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. बेतिया एसएसपी ने तुरंत एसडीपीओ अजीत कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया. जिसके बाद पुलिस टीम ने लड़कियों के रिश्तेदारी में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू की.
आपस में चचेरी बहनें हैं सभी लड़कियां
इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि लड़कियों की रिश्तेदारी दिल्ली में भी है. पुलिस ने वहां भी संपर्क किया तो सभी लड़कियां सकुशल बरामद कर ली गईं. सभी लड़कियों को दिल्ली में बरामद करके उनके मामा को सुपुर्द किया गया है. बता दें कि चार लड़कियों आपस में चचेरी बहन हैं. इनमें से तीन लड़कियां नाबालिग हैं. बताया जा रहा है कि चारों लड़कियां कल यानी शुक्रवार को घर से फरार हो गई थीं और सीधा ट्रेन पकड़कर दिल्ली चली गई थी. अपनी पहचान छुपाने के लिए उन्होंने बुर्का पहन रखा था. चारों लड़कियों की बरामदगी के बाद बेतिया पुलिस ने राहत की सांस ली. हालांकि, पुलिस यह जांच कर रही है कि चारों लड़कियां क्यों और कैसे घर से गायब हुई थी?
मोतिहारीः वसूली करते दो सिपाहियों की पिटाई
उधर, मोतिहारी पुलिस अपने दो सिपाहियों को लेकर एक बार फिर से शर्मसार कर रही है. दरअसल, दोनों सिपाही सरेआम वसूली करते हुए पकड़े गए, जिसके बाद लोगों ने दोनों की जमकर धुनाई कर दी. दोनों सिपाही नगर थाना में तैनात बताए जा रहे हैं. अब मोतिहारी एसपी के निर्देश पर दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है. मामला टाउन थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि यहां गांधी मैदान से मंजूराहा जाने वाले रास्ते पर दो सिपाही सादी वर्दी में वाहन जांज के नाम पर मोटरसाइकिल चालकों से वसूली कर रहे थे.
एसपी ने दोनों सिपाहियों को जेल भेजा
आरोप है वे पिछले कई दिनों से ऐसा कर रहे थे. हर रोज के वसूली से नाराज लोगों ने दोनों सिपाहियों को पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों सिपाहियों को पब्लिक के चंगुल से छुड़ाकर अपने कब्जे में लिया. मामले की गंभीरता और पुलिस की छवि को देखते हुए मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का आदेश दे दिया है.
बेतिया से धनंजय और मोतिहारी से पंकज की रिपोर्ट