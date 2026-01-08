Bettiah News: बेतिया में पुलिस ने चिता से निकाला 90% जला हुआ शव, श्मशान छोड़कर भागे ससुराल वाले, जानें पूरा मामला

Bettiah Crime News: पश्चिम चंपारण के बेतिया से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां श्मशान घाट पर महिला का अंतिम संस्कार किया जा रहा था. चिता में महिला का शव 90 फीसदी जल चुका था, तभी वहां पुलिस पहुंच गई. पुलिस ने चिता की आग बुझाकर महिला के शव को जब्त कर लिया. घटना लौरिया थाना अंतर्गत मठिया गांव की है. वहीं मृतका के ससुराल वाले पुलिस को देखते ही फरार हो गए. दरअसल, यह मामला हत्या से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. मृत महिला का नाम गीता देवी बताया जा रहा है. साल 2008 में उसकी शादी हरिलाल साह से हुई थी. मृतका के मायके वालों ने हरिलाल साह पर हत्या का आरोप लगाया है.

मायके वालों ने पुलिस में शिकायत करते हुए कहा था कि गीता देवी के पति ने अवैध संबधों को लेकर उसकी हत्या कर दी है और चुपचाप अंतिम संस्कार कर रहा है. मायके वालों की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए अधजली लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बता दें कि मृतका के तीन बेटियां और एक बेटा है. पति के अवैध संबध को लेकर पत्नी मायके रहती थी. इधर समझौता होने पर ससुराल आई थी. मृत महिला के मायके वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसके पति ने यातना देकर हत्या कर दिया है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है ससुराल वाले घर छोड़ फरार हो गए है.

इस मामले में थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि बैरिया थाने के बलुआ रामपुरवा के निवासी गणेश साह और अशोक साह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी की ससुरालवालों ने हत्या कर दी है. पुलिस जब मृतका के ससुराल पहुंची तो पता चला कि वे लोग शव को श्मशान लेकर जा चुके हैं. जिसके बाद पुलिस टीम तत्काल श्मशान घाट पहुंची. वहां से शव को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया गया है. पुलिस को देखकर ससुराल वाले मौके से फरार हो गए थे. उनकी तलाश जारी है.

