दो दिन तक अपराधियों की गाड़ी में घूमती रही बेतिया पुलिस, पिस्टल का सौदा किया और फिर जो हुआ...

Bettiah News: बेतिया से शानदार पुलिसिंग का एक मामला सामने आया है. पुलिस ने पांच अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. अपराधियों की गिरफ्तारी से पहले बेतिया पुलिस के भी पसीने छूट रहे थे, क्योंकि शातिर अपराधी कभी भी पुलिस पर हावी हो सकते थे. बताया जा रहा है कि यह गिरोह किसी बड़े अपराध को अंजाम देने की तैयारी में था और हथियार खरीद-बिक्री का भी काम करता था. पुलिस ने बेहद सूझबूझ और रणनीति के साथ पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसके बाद अपराधियों का पूरा गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ गया. बता दें कि बेतिया SP डॉक्टर शौर्य सुमन को गुप्त सूचना मिली थी कि सुप्रिया रोड छावनी की तरफ अपराधी किसी बड़े अपराध को अंजाम देने वाले हैं. अपराधियों का वह गिरोह हथियार खरीद-बिक्री भी करता है.

सूचना मिलते ही SP डॉक्टर शौर्य सुमन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम बनाई। यह टीम हथियार खरीददार बनकर अपराधियों के गैंग से संपर्क साधने लगी. बेतिया SP की DIO टीम दो-तीन भागों में बंटकर गैंग से संपर्क में रही. अपराधी एक दिन पुलिस के जवानों को लौरिया, चनपटिया, नौतन और बैरिया घुमाते रहे. पुलिस के दो जवान, जो खरीदार बनकर अपराधियों के पास पहुंचे थे, उन्हीं की गाड़ी में पांचों शातिर अपराधी दिनभर घूमते रहे. अपराधियों ने पिस्टल का फोटो दिखाया और उसकी कीमत 30 हजार रुपए बताई. पुलिस के दोनों जवान 20 हजार रुपए में पिस्टल खरीदने को तैयार हो गए. इसके बाद पांचों शातिर अपराधियों ने खरीददारों को अगले दिन पिस्टल देने का वादा किया.

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दूसरे दिन अपराधियों के गैंग ने फिर पुलिस को फोन किया और कहा कि पिस्टल आ गया है, पैसा लेकर आइए और पिस्टल ले जाइए. इसके बाद पुलिस की टीम पहले दिन की तरह तीन हिस्सों में बंटकर पिस्टल खरीदने पहुंच गई. पुलिस की गाड़ी में फिर पांच शातिर अपराधी बैठ गए और दोनों पुलिसकर्मियों को दिनभर घुमाते रहे. रात होने पर अपराधियों ने कहा कि पिस्टल आ गया है, मनुआपुल चलो. पुलिस के जवान पुल पर पहुंचे, जहां अपराधी पान खाने के बहाने नीचे उतरे. पुलिस के दोनों जवानों को अब शक होने लगा कि अपराधी इनका पैसा और वाहन छीनने की फिराक में हैं. इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग खुद बेतिया SP डॉक्टर शौर्य सुमन कर रहे थे. SP को भी समझ आ गया था कि अपराधी अब पलटवार करने वाले हैं, जिसके बाद उन्होंने अलग-अलग टीमों को सतर्क रहते हुए एक्शन लेने का आदेश दे दिया.

इधर पान खाकर लौटे पांचों शातिर अपराधियों ने खरीदार बने दो पुलिस जवानों को कट्टा दिखाकर पैसा मांगना शुरू कर दिया. लेकिन अपराधियों को यह नहीं पता था कि पुलिस पहले से उनकी चाल भांप चुकी है. चारों तरफ से दर्जनों पुलिसकर्मी एक साथ पांचों शातिर अपराधियों पर टूट पड़े और सभी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार अपराधियों के नाम नीकेश कुमार, सुमित कुमार, अशरफ अली, सागर कुमार और नरेंद्र कुमार बताए जा रहे हैं. इनके पास से एक देशी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, दो चाकू और एक बाइक बरामद हुई है. पिस्टल बरामदगी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. अपराधियों के एक पूरे गैंग को बेतिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इन अपराधियों को गिरफ्तार करने में DIO के इंद्रजीत पासवान, मनुआपुल थानाध्यक्ष रवि कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे. बेतिया SP डॉक्टर शौर्य सुमन की सूझबूझ से अपराधियों का पूरा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिन्हें अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है.