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बेतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नेपाल से आ रही 124 किलो गांजे की खेप बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया के मझौलिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 क्विंटल 24 किलो गांजा बरामद किया. बोलेरो से तस्करी कर रहे दो आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 05, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:56 AM IST
बेतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नेपाल से आ रही 124 किलो गांजे की खेप बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: बेतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नेपाल से आ रही 124 किलो गांजे की खेप बरामदSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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