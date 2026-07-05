/बेतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नेपाल से आ रही 124 किलो गांजे की खेप बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

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Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मझौलिया थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक बोलेरो से 1 क्विंटल 24 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. इस कार्रवाई में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य मौके से फरार होने में सफल रहे. पुलिस ने तस्करी में उपयोग हो रहे बोलेरो को भी जब्त कर लिया है.
यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। बेतिया के SP कुमार गौतम को सूचना मिली थी कि नेपाल से गांजा की बड़ी खेप जिले के रास्ते लाई जा रही है. सूचना मिलते ही SP ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया और मझौलिया थाना क्षेत्र में वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया. थानाध्यक्ष अमर कुमार के नेतृत्व में चैलाभार गांव के समीप जांच के दौरान संदिग्ध बोलेरो को रोका गया, जिसकी तलाशी लेने पर भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ.
पुलिस ने मौके से दीपक कुमार और अमन कुमार नामक दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि दोनों नेपाल के रक्सौल क्षेत्र से गांजे की खेप लेकर लोहियरिया की ओर जा रहे थे. हालांकि, उनके दो साथी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
पुलिस के अनुसार, जब्त किए गए गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत कई लाख रुपये आंकी जा रही है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि गांजे की खेप नेपाल से किस नेटवर्क के जरिए लाई जा रही थी और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था. गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजी दी गई है, जबकि फरार तस्करों की तलाश तेज कर दी गई है.