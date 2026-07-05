/बेतिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नेपाल से आ रही 124 किलो गांजे की खेप बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मझौलिया थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है. पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक बोलेरो से 1 क्विंटल 24 किलोग्राम गांजा जब्त किया है. इस कार्रवाई में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि दो अन्य मौके से फरार होने में सफल रहे. पुलिस ने तस्करी में उपयोग हो रहे बोलेरो को भी जब्त कर लिया है.