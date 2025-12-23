Advertisement
Bettiah News:

Bettiah News: 'धूम' की तर्ज पर चोरी करते थे दिल्ली-हरियाणा के 7 शातिर, बेतिया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ऐसे धर दबोचा

Bettiah Police Arrested ATM Theif: बेतिया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एटीएम (ATM) चोरी कांड का खुलासा करते हुए अंतरराज्यीय 7 चोरों को गिरफ्तार किया है. ये शातिर चोर बॉलीवुड फिल्म 'धूम' की तर्ज पर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. पुलिस ने इन्हें पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:01 AM IST

ATM चोरों को पुलिस ने धरा
Bettiah ATM Theft Case: पश्चिम चंपारण की बेतिया पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एटीएम (ATM) चोरी कांड का खुलासा करने में सफलता हासिल की है. पुलिस ने इस मामले में दिल्ली-हरियाणा के सात शातिर चोरों को धर दबोचा है. पुलिस के मुताबिक, इन चोरों का एक लाइनर सिवान से था. पुलिस का कहना है कि यह गिरोह बॉलीवुड फिल्म 'धूम' की तर्ज पर चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देता था. बेतिया पुलिस के अनुसार, इन चोरों के पास एक कंटेनर और एक इनोवा कार है. इनोवा कार से चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद उसे (कार) केंटेनर में छिपा देते थे. बीते शुक्रवार (19 दिसंबर) को बेतिया और नौतन में इन शातिर चोरों ने एक एटीएम को निशाना बनाया था और वहां 25 लाख की भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. 

चोरी की जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरा में इनोवा कार दिखाई दी. जिसके बाद पुलिस ने पूरे बिहार में अलर्ट घोषित कर दिया था. लेकिन चोर कार लेकर हाइवे पर पहुंचे और वहां कार को कंटेनर में छिपा दिया. इसके बाद वे बंगाल लिए रवाना हो गए. हालांकि, बिहार पुलिस ने कंटेनर का नंबर और कार का नंबर सभी अगल-बगल राज्यों को दे दिया था. बिहार पुलिस की सूचना पर बंगाल पुलिस ने कंटेनर को खड़गपुर में पकड़ लिया और सभी शातिर चोर गिरफ्तार कर लिए गए. इन शातिर चोरों को पकड़ने के लिए चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने 8 टीमें बनाई थीं, जोकि यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम बंगाल तक में छापेमारी कर रही थीं.

बेतिया पुलिस ने फिल्मी अंदाज में फिल्मी स्टाइल में चोरी करने वाले शातिर चोरों का पर्दाफाश कर दिया है. बेतिया नगर थानाध्यक्ष मनोज कुमार बंगाल खड़गपुर पहुंच गए हैं. जी मीडिया के पास सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी मोसिम खान मुस्ताकी, जाकिर खान और फारूक शेख हरियाणा के रहने वाले है. इनके साथ गैंग में शामिल दीपक पोद्दार दिल्ली का और नवीन कृष्णा आंध्रप्रदेश का रहने वाला है. इस गैंग का जो लाइनर है वो बिहार के सिवान का टार्जन नट है. 

ये भी पढ़ें- बेतियाः मामूली विवाद में हुई चाकूबाजी में युवक की हत्या, मृतक का भाई-चाचा भी घायल

बेतिया पुलिस ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, अगर वह बेतिया में अपराध करेगा तो सलाखों के पीछे होगा. बेतिया पुलिस हर अपराध के वारदात को 24 घंटे में खुलासा करती है और एक बार फिर हरियाणा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश के चोरों को बंगाल तक पीछा करके धर दबोचने में कामयाबी हासिल की. इस तरह से बेतिया पुलिस ने उम्दा पुलिसिंग का उदाहरण सेट किया है.

रिपोर्ट- धनंजय

