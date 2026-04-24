बेतिया में पुलिस टीम पर हमला: 4 गिरफ्तार, वायरल वीडियो से बाकी आरोपियों की पहचान में जुटी प्रशासन

Bettiah News: बिहार के बेतिया में पुलिस टीम पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस लगातार एक-एक आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार कर रही है. पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

घटना योगापट्टी थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव की है, जहां कल देर शाम पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया था. पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और धक्का-मुक्की की गई, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव से बाहर निकलना पड़ा.

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इस पूरी घटना के पीछे एक पारिवारिक विवाद भी सामने आया है. जानकारी के मुताबिक बदन यादव की बेटी किरण कुमारी की शादी मुकेश यादव से हुई थी. पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की शादी दो साल पहले हुई थी और वह गर्भवती है, लेकिन ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और समय पर खाना तक नहीं देते. कई बार बेटी की विदाई के लिए प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली.

इसी मामले को लेकर बदन यादव ने योगापट्टी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस चौमुखा गांव पहुंची थी. इसी दौरान ससुराल पक्ष और कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने साफ कहा है कि पुलिस पर हमला गंभीर अपराध है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.