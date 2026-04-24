Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3191581
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

बेतिया में पुलिस टीम पर हमला: 4 गिरफ्तार, वायरल वीडियो से बाकी आरोपियों की पहचान में जुटी प्रशासन

Bettiah News: बेतिया के योगापट्टी थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव में पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किए जाने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. इस घटना में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. मामले में 12 नामजद और 35 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:16 PM IST

Trending Photos

बेतिया में पुलिस टीम पर हमला: 4 गिरफ्तार, वायरल वीडियो से बाकी आरोपियों की पहचान में जुटी प्रशासन (gemini AI)
बेतिया में पुलिस टीम पर हमला: 4 गिरफ्तार, वायरल वीडियो से बाकी आरोपियों की पहचान में जुटी प्रशासन (gemini AI)

Bettiah News: बिहार के बेतिया में पुलिस टीम पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा रुख अपना लिया है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस लगातार एक-एक आरोपी को चिन्हित कर गिरफ्तार कर रही है. पुलिस ने इस मामले में 12 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है. अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें दो महिलाएं और दो पुरुष शामिल हैं. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

घटना योगापट्टी थाना क्षेत्र के चौमुखा गांव की है, जहां कल देर शाम पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने अचानक हमला कर दिया था. पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी और धक्का-मुक्की की गई, जिसमें दो पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को किसी तरह अपनी जान बचाकर गांव से बाहर निकलना पड़ा.

ये भी पढ़ें: मोतिहारी में बवाल: अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर ईंट-पत्थर से हमला, चौकीदार की पिटाई से मचा हड़कंप

Add Zee News as a Preferred Source

इस पूरी घटना के पीछे एक पारिवारिक विवाद भी सामने आया है. जानकारी के मुताबिक बदन यादव की बेटी किरण कुमारी की शादी मुकेश यादव से हुई थी. पिता का आरोप है कि उनकी बेटी की शादी दो साल पहले हुई थी और वह गर्भवती है, लेकिन ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं और समय पर खाना तक नहीं देते. कई बार बेटी की विदाई के लिए प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली.

इसी मामले को लेकर बदन यादव ने योगापट्टी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस चौमुखा गांव पहुंची थी. इसी दौरान ससुराल पक्ष और कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया. अब पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है और एसडीपीओ रजनीश कांत प्रियदर्शी ने साफ कहा है कि पुलिस पर हमला गंभीर अपराध है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
बेतिया में पुलिस टीम पर हमला: 4 गिरफ्तार, वायरल वीडियो से आरोपियों की हो रही पहचान
Bihar Census 2027
डिजिटल जनगणना में बिहार ने पकड़ी रफ्तार, स्व-गणना अभियान से जुड़े 20 लाख परिवार
bihar farmer news
किसानों की बल्ले-बल्ले, बिहार में गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़कर हुआ 1.80 लाख मीट्रिक टन
Makhana Development Scheme
बिहार में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 3.5 करोड़ तक की सब्सिडी, जानें पूरी योजना
Ranchi News
मार्केटिंग मैनेजर निकला 'जालसाज', पंकज सिंह के जाली सिग्नेचर कर निकाला सरकारी लोन
Ranchi News
मार्केटिंग मैनेजर निकला 'जालसाज', पंकज सिंह के जाली सिग्नेचर कर निकाला सरकारी लोन
Ranchi News
'अपराधियों में पैदा करें योगी जैसा डर', जगन्नाथ मंदिर में हत्या पर बोले संजय सेठ
Ranchi News
Ranchi News: ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हुई 'राउंड टेबल' बैठक, बनेगी नीति
Jamui News
Jamui News: एम्बुलेंस का तेल खत्म होने से मरीज की मौत पर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन
Begusarai News
बेगूसराय में ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चल रहा था गंदा धंधा, 6 लड़कियों को किया रेस्क्यू