बेतिया में बिजली विभाग की 'दबंगई': ग्रामीणों से हुई कहासुनी तो काट दी पूरे गांव की बत्ती, 3 दिनों से अंधेरे में डूबा तमकुडिया

Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिजली विभाग के कर्मियों से गांव के कुछ लोगों से कहासुनी हुई तो उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों ने पूरे गांव की बिजली काट दी, जिससे तीन दिनों से पूरा गांव अंधेरे में डूबा है. घटना नरकटियागंज के तमकुडिया गांव की है. यहां बीती 23 मार्च को बिजली विभाग के कनीय विद्युत अभियंता राहुल कुमार सिंह अपने कर्मियों के साथ गांव में बकाया बिजली बिल वसूलने गए थे. इस दौरान गांव के 30 बड़े डिफॉल्टर का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा था, तभी बिजली विभाग के कर्मियों और ग्रामीणों में हाथापाई हो गई. जिसके बाद से गुस्साए बिजली विभाग के कर्मी पूरे गांव की बिजली काट दी. बिजली विभाग के कनीय अभियंता ने शिकारपुर थाना में मारपीट का प्राथमिकी भी दर्ज कराई है, जिसमें तीन नामजद सहित 30 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज हुई है. बिजली विभाग के कर्मचारियों की इस हरकत से पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ है.

इस घटना को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है ग्रामीणों का कहना है गांव में 250 उपभोक्ता है. कुछ लोगों की वजह से पूरे गांव की लाइट काट दी गई है. बिजली विभाग के लोगों को जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बाकी हैं उनका कनेक्शन ही काटना चाहिए था, लेकिन बिजली विभाग ने पूरे गांव की बिजली काट दी है. इससे तीन दिन से पूरा गांव अंधेरे में डूब गया है. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित है. कुछ कॉमर्शियल काम भी करते हैं, बिजली कट होने से उनका व्यवसाय भी बंद हो गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि गांव में जल्द से जल्द बिजली की सुविधा बहाल की जाए.

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ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि बिजली बहाल नहीं की गई तो वे इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे. यह अजब-गजब मामला अब पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है. बिजली विभाग के अधिकारियों की तानाशाही से पूरे गांव के लोग परेशान हैं. गांव वालों का कहना है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों ने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में पूरे सरकारी अमले का इस्तेमाल करते हुए पूरे गांव की बिजली काट दी है. ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से इस घटना पर संज्ञान लेने की अपील की है.

रिपोर्ट- धनंजय