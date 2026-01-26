बेतिया राज के राजमहल की तरह बनेगा स्टेशन, डीआरएम ने किया निरीक्षण और अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश

Bettiah News: बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर कल यानी रविवार को निरीक्षण करने समस्तीपूर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने किया है. स्टेशन परिसर में चल रहे निर्माण कार्य और साफ-सफाई की स्थिति का निरीक्षण करते हुए उन्होंने विशेष रूप से नए टिकट काउंटर, शौचालय और यात्रियों के लिए अन्य सुविधाओं पर ध्यान दिया. डीआरएम ने कहा कि कार्य में संतोषजनक प्रगति है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की जरूरत है. उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए, ताकि निर्माण समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा हो सके.

स्टेशन का होगा राजमहल जैसा स्वरूप

बेतिया रेलवे स्टेशन को बेतिया राज के राजमहल के तर्ज पर आधुनिक और आकर्षक रूप में विकसित किया जा रहा है. डीआरएम ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और स्टेशन की सुंदरता दोनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. निर्माण कार्य के तहत स्टेशन में आधुनिक टिकटिंग सुविधा, साफ-सुथरे प्लेटफॉर्म और बेहतर यात्री सुविधाएं बनाई जा रही हैं. जिससे यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा मिल सके.

निर्माण कार्य में तेजी की जरूरत

डीआरएम ने कहा कि सभी विभागों के बीच समन्वय बनाए रखना बेहद जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यों में तेजी लाएं और गुणवत्तापूर्ण काम सुनिश्चित करें. यह कदम यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने और स्टेशन को आकर्षक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है.

स्थानीय लोगों ने सराहा प्रयास

स्थानीय लोगों और यात्रियों ने इस पहल की सराहना की है. उनका कहना है कि स्टेशन के आधुनिकीकरण से न केवल सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि शहर की छवि और महत्व में भी वृद्धि होगी. अधिकारियों की निगरानी में यह परियोजना जल्द ही समय पर पूरी होने की उम्मीद है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी