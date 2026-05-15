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बेतिया राज की जमीन पर आपका भी है कब्जा तो तुरंत छोड़िए, 1700 अतिक्रमणकारियों पर चलेगा बुलडोजर

Bettiah Raj Land: बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है. बेतिया, नरकटियागंज, चनपटिया और मझौलिया समेत करीब 1700 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर नोटिस भेजा जा रहा है. प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कब्जा नहीं हटाने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 01:57 PM IST

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बेतिया राज की जमीन पर आपका भी है कब्जा तो तुरंत छोड़िए, 1700 अतिक्रमणकारी पर चलेगा बुलडोजर
बेतिया राज की जमीन पर आपका भी है कब्जा तो तुरंत छोड़िए, 1700 अतिक्रमणकारी पर चलेगा बुलडोजर

Bettiah Raj Land: बेतिया राज की जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जा जमाए अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन अब सख्त कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है. प्रशासन ने शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बड़े स्तर पर अतिक्रमणकारियों की पहचान शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार बेतिया शहर, चनपटिया, नरकटियागंज और मझौलिया समेत विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 1700 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है. इन सभी के खिलाफ संबंधित अंचलों के माध्यम से नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय के भीतर कब्जा नहीं हटाने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी.

बेतिया शहर में सबसे अधिक 660 अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई है. इसके अलावा नरकटियागंज में 150 और चनपटिया में करीब 100 लोगों को चिन्हित किया गया है. शहर के अलग-अलग इलाकों में भी सूची तैयार हुई है, जिसमें आईटीआई क्षेत्र में 300, मीना बाजार में 202 और लालबाजार में 100 अतिक्रमणकारियों की पहचान की गई है. प्रशासन अब इन सभी मामलों पर तेज कार्रवाई के मूड में दिख रहा है.

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बताया जा रहा है कि हाल ही में बेतिया राज की जमीन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन आ गई है. दो दिन पहले राजस्व परिषद की अपर सदस्य डॉ. आशिमा जैन बेतिया पहुंची थीं, जहां उन्होंने बेतिया और मोतिहारी के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर राज की जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए थे.

बैठक के बाद जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया है और अवैध कब्जाधारियों की सूची तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है. बेतिया राज के प्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी उप-प्रबंधक की भूमिका में हैं और नोटिस जारी कर कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हैं. ऐसे में अब बेतिया राज की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है.

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