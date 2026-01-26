Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3086657
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

देशभक्ति के रंग में रंगा बेतिया: 77वें गणतंत्र दिवस पर रमना मैदान में मंत्री मंगल पांडे ने फहराया तिरंगा

Bettiah Republic Day Celebration: बेतिया में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर रमना मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने झंडोत्तोलन कर परेड की सलामी ली. कार्यक्रम में डीएम तरनजोत सिंह, डीआईजी हर किशोर राय और एसपी डॉ. शौर्य सुमन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 26, 2026, 10:52 AM IST

Trending Photos

देशभक्ति के रंग में रंगा बेतिया: 77वें गणतंत्र दिवस पर रमना मैदान में मंत्री मंगल पांडे ने फहराया तिरंगा
देशभक्ति के रंग में रंगा बेतिया: 77वें गणतंत्र दिवस पर रमना मैदान में मंत्री मंगल पांडे ने फहराया तिरंगा

Bettiah Republic Day Celebration: बेतिया में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला. पूरे शहर में आन-बान-शान से तिरंगा लहराता नजर आया और हर ओर देशभक्ति का माहौल बना रहा. मुख्य कार्यक्रम बेतिया के ऐतिहासिक रमना मैदान में आयोजित किया गया, जहां बिहार सरकार के प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने विधिवत झंडोत्तोलन किया. झंडोत्तोलन के बाद मंत्री ने परेड की सलामी ली. इस दौरान रमना मैदान में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और देशभक्ति नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया, जिससे गणतंत्र दिवस का उत्साह और भी खास बन गया.

इस अवसर पर बेतिया डीएम तरनजोत सिंह, डीआईजी हर किशोर राय और एसपी डॉ. शौर्य सुमन सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्रों ने मनमोहक परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और आकर्षक झांकियां प्रस्तुत कीं, जिन्हें देखकर उपस्थित लोग मंत्रमुग्ध हो गए. छात्रों की प्रस्तुतियों ने आज़ादी, एकता और देशभक्ति के संदेश को प्रभावशाली तरीके से लोगों तक पहुंचाया.

ये भी पढ़ें: बेतिया राज के राजमहल की तरह बनेगा स्टेशन, डीआरएम ने किया निरीक्षण और दिए निर्देश

Add Zee News as a Preferred Source

झंडोत्तोलन के बाद प्रभारी मंत्री मंगल पांडे ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि वर्ष 1950 से देश निरंतर गणतंत्र दिवस मना रहा है और संविधान की मजबूती के कारण ही आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान के अनुसार चलता है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है.

अपने संबोधन में मंत्री ने चंपारण की ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए कहा कि यह वही धरती है जहां से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी थी और देश की आजादी की लड़ाई को नई दिशा मिली. चंपारण ने ही मोहनदास करमचंद गांधी को 'महात्मा' की उपाधि दी. उन्होंने देश के लिए शहादत देने वाले सभी वीर सपूतों को नमन करते हुए कहा कि उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता. पूरे जिले में गणतंत्र दिवस की धूम रही और हर जगह तिरंगा आन-बान-शान से लहराता नजर आया.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

republic day celebration

Trending news

republic day celebration
देशभक्ति के रंग में रंगा बेतिया: रमना मैदान में मंत्री मंगल पांडे ने फहराया तिरंगा
patna news
Patna News: मजदूरी कर लौटा था घर, सामान लेने निकला तो ट्रक ने छीनी जिंदगी
Dhanbad News
धनबाद में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन: प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का जोरदार स्वागत
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामलाः नाबालिग थी मृतका, पिता ने DGP को पत्र लिखकर रखे 8 प्वाइंट्स
Bettiah news
बेतिया राज के राजमहल की तरह बनेगा स्टेशन, डीआरएम ने किया निरीक्षण और दिए निर्देश
patna news
पटना में रिश्ता हुआ शर्मसार! नाबालिग बहन का चचेरे भाई ने ही किया रेप, आरोपी गिरफ्तार
Arvind Akela Kallu
होली में कल्लू का जलवा! 'नया भतार चाहते है' सॉन्ग में आस्था सिंह संग मचाई धूम
Jharkhand Municipal corporation election
झारखंड निकाय चुनाव का इसी सप्ताह हो सकता है ऐलान, सियासी सरगर्मी बढ़ी
Bihar Weather
बिहार में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, ठनका और कड़ाके की ठंड की चेतावनी
Patna Weather
मौसम का यू टर्न! पटना में गरज-चमक के साथ इस दिन से होगी बारिश, AQI 'अस्वस्थ'