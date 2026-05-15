बेतियावासियों को बड़ी सौगात: ₹43.92 लाख की लागत से चमकेगी मुख्य सड़क से जिला निबंधन कार्यालय तक की रोड

Bettiah News: बेतिया नगर निगम के महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि मुख्य सड़क से जिला निबंधन कार्यालय तक जर्जर सड़क और नाले का 43.92 लाख की लागत वाली नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित योजना से नव निर्माण कराया जाएगा.
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Bettiah News: बेतिया नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने शहरवासियों को बड़ी राहत देने वाली योजना की जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मुख्य सड़क से जिला निबंधन कार्यालय तक जर्जर सड़क और नाले का पुनर्निर्माण नगर निगम बोर्ड द्वारा पारित 43.92 लाख रुपये की योजना के तहत कराया जाएगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद अनुमंडल कार्यालय रोड से नगर निगम कार्यालय होते हुए डीसीएलआर कार्यालय तक सड़क और जल निकासी व्यवस्था पूरी तरह बेहतर हो जाएगी. लंबे समय से खराब सड़क और नाले के अभाव में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, खासकर बरसात के दिनों में यहां की स्थिति बेहद खराब हो जाती थी.
महापौर ने बताया कि योजना के तहत इस मार्ग पर पीसीसी सड़क और आरसीसी नाले का निर्माण कराया जाएगा. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस इलाके में जलजमाव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी. उन्होंने कहा कि यह शहर की सबसे व्यस्त प्रशासनिक सड़कों में शामिल है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोग सरकारी कार्यों के लिए आते-जाते हैं.
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उन्होंने बताया कि इस महत्वपूर्ण सड़क निर्माण योजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक और मान्यता प्राप्त संवेदक ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से 8 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. नगर निगम द्वारा इसके लिए आधिकारिक निविदा जारी कर दी गई है.
महापौर श्रीमती गरिमा देवी सिकारिया ने कहा कि इस परियोजना को तीन महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि जनता की परेशानी को देखते हुए इस योजना का प्रस्ताव लाकर नगर निगम बोर्ड से पारित कराया गया, ताकि लोगों को बेहतर सड़क और जल निकासी सुविधा मिल सके.