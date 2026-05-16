गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्राया बेतिया, बदमाशों ने एसपी शौर्य सुमन की पुलिस को दी खुली चुनौती

Bettiah News: सुबह-सुबह किसी के घर के सामने फायरिंग की घटना हो जाए तो परिवार महीनों तक उस सदमे से नहीं उबर पाता और अकसर खौफ में जीता रहता है. पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे
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बदमाशों ने शनिवार सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग कर बेतिया को थर्रा दिया. ताबड़तोड़ फायरिंग के माध्यम से बदमाशों ने बेतिया पुलिस को खुली चुनौती दी है. वारदात मनुआपुल थाने के गुरुवलिया चौक की बताई जा रही है. बदमाशों ने वहां लव मिश्रा नाम के व्यक्ति के घर के सामने कई राउंड फायरिंग की, जिससे आसपास को लोग दहशत में आ गए. तीनों बदमाश बाइक से आए थे. घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है.
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बेतिया पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, सुबह-सुबह एक बाइक पर सवार तीन बदमाश पहुंचे और लव मिश्रा के बारे में घरवालों से पूछताछ की. लव मिश्रा के घर पर न होने के बाद बदमाशों ने खौफ पैदा करने के लिए उनके दरवाजे के सामने फायरिंग की और भाग गए.
सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची है. वहां से 3 खोखे बरामद किए गए हैं. फायरिंग की इस घटना से घरवाले और आसपास के लोग दहशत में हैं. डीएसपी अतुन दत्ता ने बताया कि बदमाशों ने खौफ पैदा करने के लिए फायरिंग की थी.
लव मिश्रा ने इस बारे में बताया कि बाइक पर आए तीनों बदमाशों ने मां से मेरे बारे में पूछा था. उसके बाद फायरिंग कर भाग निकले. इस बारे में बेतिया के एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने बताया कि अपराधियों ने फायरिंग की है. मामला जमीन विवाद से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि बदमाशों की शिनाख्त कर ली गई है. जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.