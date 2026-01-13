Advertisement
बेतिया से समृद्धि यात्रा का आगाज, विकास की रफ्तार बढ़ाने मैदान में उतरेंगे CM नीतीश कुमार

Bettiah News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी से 'समृद्धि यात्रा' की शुरुआत पश्चिम चंपारण के बेतिया से करेंगे. यात्रा के दौरान सीएम जीविका दीदियों से जनसंवाद करेंगे और प्रगति यात्रा के तहत हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 13, 2026, 06:39 AM IST

Bettiah News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्यव्यापी दौरे पर निकलने जा रहे हैं. 16 जनवरी से शुरू होने वाली इस महत्वाकांक्षी यात्रा को 'समृद्धि यात्रा' नाम दिया गया है, जिसकी शुरुआत परंपरागत रूप से पश्चिम चंपारण के बेतिया से होगी. बेतिया पहुंचकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों के साथ जनसंवाद करेंगे और सीधे उनसे योजनाओं की जमीनी हकीकत, समस्याएं और सुझाव जानेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के दौरान किए गए शिलान्यास और उद्घाटन कार्यों की समीक्षा भी करेंगे, ताकि यह आकलन किया जा सके कि सरकारी योजनाएं आम लोगों तक कितनी प्रभावी ढंग से पहुंच पाई हैं. समृद्धि यात्रा के जरिए सरकार का फोकस विकास कार्यों की गति बढ़ाने और बिहार को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने पर रहेगा.

पश्चिम चंपारण को मिलेगी बड़ी विकास सौगात
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस समृद्धि यात्रा से पश्चिम चंपारण को कई बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं. सीएम कुमारबाग स्थित बियाडा (BIADA) परिसर का दौरा करेंगे, जहां दो हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है. इसके अलावा वे बियाडा को 125 एकड़ जमीन सुपुर्द करेंगे और उसका विधिवत शिलान्यास करेंगे. यह कदम जिले के औद्योगिक विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित माना जा रहा है.

बियाडा परिसर बनेगा स्पेशल इकनॉमिक जोन
कुमारबाग का बियाडा परिसर अब स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ) के नाम से जाना जाएगा. यहां छोटे और बड़े उद्योग लगाए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. मुख्यमंत्री का मानना है कि समृद्धि यात्रा के जरिए बिहार को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है. यह यात्रा राज्य में औद्योगिक क्रांति की नींव रखने का काम करेगी.

सात निश्चय-3 के तहत उद्योग विकास पर फोकस
समृद्धि यात्रा का मुख्य उद्देश्य सात निश्चय-3 के तहत उद्योगों को बढ़ावा देना है. मुख्यमंत्री बियाडा परिसर में संचालित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी उद्यमियों से मुलाकात करेंगे और उनके अनुभव जानेंगे. साथ ही उद्योग को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे. कुल मिलाकर यह यात्रा बिहार के विकास और समृद्धि को नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

Bettiah news
