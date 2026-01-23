बेतिया में शांतिपूर्ण सरस्वती पूजा के लिए प्रशासन 'अलर्ट मोड' पर, दर्जनों DJ जब्त, शांति बिगाड़ने वालों पर नकेल कसने की तैयारी

Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले में सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. पूजा के दौरान किसी भी तरह की अश्लीलता, हुड़दंग या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है. इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जनों डीजे जब्त किए हैं. प्रशासन का साफ संदेश है कि पूजा की आड़ में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं है.

डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध

चंपारण रेंज के डीआईजी हर किशोर राय ने सभी डीएसपी और थानाध्यक्षों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि सरस्वती पूजा के दौरान डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. उन्होंने कहा कि अश्लील गाने बजाने, भड़काऊ गतिविधियों और धार्मिक भावनाएं आहत करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पूजा समितियों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे तय दिशा-निर्देशों का पालन करें.

उपद्रवियों पर पैनी नजर

डीआईजी ने निर्देश दिया है कि सभी थाना क्षेत्र में उपद्रवियों और असामाजिक तत्वों की सूची पहले से तैयार रखी जाए. संवेदनशील इलाकों में होने वाली पूजा और विसर्जन कार्यक्रमों के दौरान पुलिस विशेष रूप से अलर्ट रहेगी. जबरन चंदा वसूली करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. इसके अलावा सभी विसर्जन घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी.

सोशल मीडिया पर भी कड़ी निगरानी

सरस्वती पूजा और विसर्जन के दौरान पुलिस की सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रहेगी. अफवाह फैलाने, भड़काऊ पोस्ट करने या माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. बेतिया पुलिस ने साफ कर दिया है कि पूजा के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें बाधा डालने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी