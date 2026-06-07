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Bettiah News: साठी के पांडे टोला में घर पर अंधाधुंध गोलीबारी, पारिवारिक विवाद में साले पर फायरिंग का आरोप

Bettiah News: बेतिया के साठी थाना क्षेत्र स्थित पांडे टोला गांव में देर रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई. पुलिस ने घटनास्थल से पांच खोखे बरामद किए हैं. प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है.

Written ByRupak Mishra
Published: Jun 07, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 02:21 PM IST
Bettiah News: साठी के पांडे टोला में घर पर अंधाधुंध गोलीबारी, पारिवारिक विवाद में साले पर फायरिंग का आरोप
Image Credit: Bettiah News: साठी के पांडे टोला में घर पर अंधाधुंध गोलीबारी, पारिवारिक विवाद में साले पर फायरिंग का आरोप

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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