/Bettiah News: साठी के पांडे टोला में घर पर अंधाधुंध गोलीबारी, पारिवारिक विवाद में साले पर फायरिंग का आरोप

बेतिया SDPO जय प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि पति-पत्नी के बीच विवाद को लेकर कोर्ट में पहले से मामला चल रहा है. इसी विवाद के चलते आरोपी के साले द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है. पुलिस को आवेदन प्राप्त हुआ है और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.