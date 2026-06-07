/Bettiah News: साठी के पांडे टोला में घर पर अंधाधुंध गोलीबारी, पारिवारिक विवाद में साले पर फायरिंग का आरोप

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Bettiah News: बिहार के बेतिया जिला में देर रात हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है. यह मामला साठी थाना क्षेत्र के पांडे टोला गांव का है. देर रात बाईक सवार तीन अपराधियों ने एक घर पर कई राउंड फायरिंग कर इलाके में दहशत का माहौल बना दिया. इस घटना के पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है.
मिली जानकारी के अनुसार, अपराधियों ने देर रात पांडे टोला निवासी संजय पांडे के घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं. वरदात को अंजाम देने के बाद फिर वहां से फरारा हो गए. गोलीबारी की अवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए. इस घटना की सुचना मिलने के बाद साठी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.
पुलिस ने घटना स्थल से पांच खोखा बरामद किया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम को भी जांच में लगाया गया है. FSL टीम घटनास्थल से सबुत जुटाने में लगी हुई है, ताकि घटना के सभी पहलुओं की वैज्ञानिक तरीके से जांच की जा सके.
बेतिया SDPO जय प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है. उन्होंने कहा कि पति-पत्नी के बीच विवाद को लेकर कोर्ट में पहले से मामला चल रहा है. इसी विवाद के चलते आरोपी के साले द्वारा फायरिंग की घटना को अंजाम दिए जाने की बात सामने आई है. पुलिस को आवेदन प्राप्त हुआ है और उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. जल्द ही सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी