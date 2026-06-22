Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Bettiah
  • /बेतिया के शिकारपुर में गन्ने के खेत से नाबालिग का मिला शव, जांच में जुटी डॉग स्क्वायड और FSL टीम

बेतिया के शिकारपुर में गन्ने के खेत से नाबालिग का मिला शव, जांच में जुटी डॉग स्क्वायड और FSL टीम

Bettiah News: बेतिया में 15 वर्षीय किशोरी खुशी कुमारी का शव गन्ने के खेत से बरामद होने के बाद सनसनी फैल गई. गुमशुदगी दर्ज होने के एक दिन बाद शव मिलने पर पुलिस ने सहेली समेत तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 22, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:00 AM IST
बेतिया के शिकारपुर में गन्ने के खेत से नाबालिग का मिला शव, जांच में जुटी डॉग स्क्वायड और FSL टीम
Image Credit: बेतिया के शिकारपुर में गन्ने के खेत से नाबालिग का मिला शव, जांच में जुटी डॉग स्क्वायड और FSL टीम

About the Author

dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Patna Weather: पटना में आज बदलेगा मौसम, झमाझम बारिश के साथ मिलेगी गर्मी से राहत
Patna Weather1 hr ago
2
Bettiah news1 hr ago
3
Pankaj Tripathi Brother Attack1 hr ago
4
Bihar Weather2 hrs ago
5
NEET re-exam2 hrs ago