/बेतिया के शिकारपुर में गन्ने के खेत से नाबालिग का मिला शव, जांच में जुटी डॉग स्क्वायड और FSL टीम

Bettiah News: बिहार के बेतिया में एक 15 वर्षीय किशोरी का शव गन्ने के खेत से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. मामला शिकारपुर थाना क्षेत्र के अमवा टोला गांव का है, जहां बीती देर रात पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का शव बरामद किया था. बाद मे उस शव की पहचान खुशी कुमारी के रूप में हुई. खुशी के परिजनों ने उसकी पहचान की. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.