शिकारपुर थाना प्रभारी ज्वाला सिंह पर गिरी गाज, SP शौर्य सुमन ने किया लाइन हाजिर, मनोज सिंह को मिली कमान

Bettiah News: देर आये दुरुस्त आए... बेतिया में लंबे समय से चर्चा और कयासों के बीच आखिरकार शिकारपुर थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह पर कार्रवाई की गाज गिर ही गई. जिले में लगातार शिकारपुर थाना सुर्खियों में बना हुआ था और थाना के कई पुलिस पदाधिकारियों पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी थी. ऐसे में यह माना जा रहा था कि देर-सबेर थानाध्यक्ष पर भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है. अब बेतिया SP डॉ. शौर्य सुमन ने शिकारपुर थाना को गोद लेते ही बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है. साथ ही मनोज कुमार सिंह को शिकारपुर थाना का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस कार्रवाई के बाद जिले के पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है.

बताया जा रहा है कि इससे पहले भी SP डॉ. शौर्य सुमन शिकारपुर थाना के कई पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई कर चुके हैं. पूर्व में SI जितेंद्र कुमार, अपर थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार और SI कन्हैया कुमार को अलग-अलग मामलों में निलंबित किया गया था. लगातार हो रही कार्रवाई से यह संकेत मिलने लगे थे कि जल्द ही थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह पर भी कार्रवाई हो सकती है.

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दरअसल, जनवरी और फरवरी महीने के दौरान SP ने शिकारपुर थाना के चार पुलिस पदाधिकारियों को एक-एक कर निलंबित किया था. उस समय थानाध्यक्ष ज्वाला सिंह कार्रवाई से बच गए थे, लेकिन अब थाना को गोद लेने के बाद SP ने बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें भी लाइन हाजिर कर दिया.

बताया जा रहा है कि थाना में लंबित कांडों के निष्पादन और अपराध नियंत्रण को लेकर SP ने यह सख्त फैसला लिया है. SP डॉ. शौर्य सुमन ने की इस कार्रवाई की नरकटियागंज समेत आसपास के क्षेत्रों में खुलकर सराहना की जा रही है और लोग इसे पुलिस व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं.