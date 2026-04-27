बेतिया में 'शोले' पार्ट-2: मोबाइल और लैपटॉप के लिए हाईटेंशन पोल पर चढ़ा युवक, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

Bettiah News: बॉलीवुड फिल्म शोले का क्रेज आज भी लोगों के बीच बरकरार है. खासकर धर्मेंद्र का पानी टंकी वाला सीन युवाओं में इतना चर्चित हो गया है कि कई बार लोग इसकी नकल करने की कोशिश करते नजर आते हैं. कभी कोई मोबाइल टावर पर चढ़ जाता है तो कभी कोई बिजली के हाईटेंशन पोल पर चढ़कर जान जोखिम में डाल देता है. ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला बेतिया से सामने आया है, जहां एक युवक ने मोबाइल, पावर बैंक और लैपटॉप के विवाद में हाईटेंशन बिजली पोल पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया.

यह घटना बेतिया मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के गोडवा टोला गांव की है. युवक की पहचान सोनू कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उसका एक मित्र उसका मोबाइल, पावर बैंक और लैपटॉप अपने पास रखे हुए था और उसे वापस नहीं कर रहा था. इसी बात से नाराज होकर सोनू अचानक बिजली के हाईटेंशन पोल पर चढ़ गया और हंगामा करने लगा.

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घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थिति को गंभीर देखते हुए तुरंत बिजली लाइन कटवाई गई, एम्बुलेंस और सेफ्टी टीम को भी बुलाया गया. पुलिस अधिकारी लगातार नीचे से युवक को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ा रहा और पोल से नीचे उतरने से इनकार करता रहा था.

काफी देर तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जब युवक को उसका मोबाइल, पावर बैंक और लैपटॉप दिलाने का आश्वासन मिला, तब वह खुद पोल से नीचे उतरा. इस मामले पर पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है और आवश्यक सामान मिलने के बाद वह शांत हो गया. वहीं युवक की मां ने बताया कि उसका मित्र मोबाइल वापस नहीं कर रहा था, इसी वजह से वह गुस्से में पोल पर चढ़ गया था.