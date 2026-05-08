Bettiah News: बेतिया एसपी डॉ. शौर्य सुमन का बड़ा एक्शन, गौनाहा और कंगली थानाध्यक्ष निलंबित; तीन थानों में नए प्रभारियों की तैनाती

Bettiah News: पटना में जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बैठक के जमीनी स्तर पर रंग लाने लगे हैं. अपराध पर लगाम लगाने के लिए किए जा रहे एक प्रयास के तहत बेतिया के SP डॉ. शौर्य सुमन तेजी से और निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके तहत वे एक के बाद एक कई थाना प्रभारियों (SHOs) को निलंबित कर रहे हैं. ऐसे SHOs के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी जो आरोपियों को बचाने की कोशिश में अदालत में चार्जशीट पेश करने में नाकाम रहते हैं. ऐसे ही एक मामले में SP ने गौनाहा के SHO सौरभ कुमार को निलंबित कर दिया है.

थानाध्यक्षों की लापरवाही

थानाध्यक्ष सौरभ कुमार पर कांड संख्या 67/25 में अभियुक्त को मदद पहुंचाने का आरोप लगा है. न्यायालय में समय पर आरोप पत्र समर्पित नहीं करने की वजह से अभियुक्त को जमानत मिल गई. अभियुक्त हत्या जैसे संगीन अपराध मामले में जेल था. बेतिया एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने थानाध्यक्ष की इस बड़ी लापरवाही पर त्वरित एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया है. वहीं, दूसरा मामला कंगली थाना का है, जहां थानाध्यक्ष मो लाडले के निजी ड्राइवर द्वारा वसूली किया जा रहा था. एक महिला ने साक्ष्य के साथ एसपी को आवेदन दिया, जिस पर एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मो. लाडले को भी निलंबित कर दिया गया है.

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बदले गए तीन थानाध्यक्ष

बता दें कि शंभू शरण गुप्ता को गौनाहा थानाध्यक्ष बनाया गया है. उमेश कुमार को कंगली थानाध्यक्ष बनाया गया है. बब्लू यादव को मैनाटाड थानाध्यक्ष बनाया गया है. अपराध नियंत्रण के लिए सबसे पहले एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन द्वारा थानों को दुरुस्त किया जा रहा है. लापरवाह और भ्रष्टाचार में लिप्त थानेदारों को पहले थाना से हटाया जा रहा है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बैठक में बिहार के सभी एसपी को मूलमंत्र दिए थे कि थाना में व्याप्त भ्रष्टाचार और लापरवाह अधिकारियों को चिह्नित कर कार्यवाही करें. मुख्यमंत्री का वह मूलमंत्र बेतिया में दिखने लगा है, एक के बाद एक थानाध्यक्षों पर गाज गिर रही है. बेतिया में अब लापरवाह और भ्रष्टाचार में लिप्त थानाध्यक्षों की खैर नहीं है.