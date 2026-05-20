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Bettiah News: बेतिया SP शौर्य सुमन ने आधी रात किया औचक निरीक्षण, रात्रि गश्ती को लेकर दिए सख्त निर्देश

Bettiah News: बेतिया में देर रात SP डॉ. शौर्य सुमन ने सादे वर्दी में औचक रात्रि गश्ती निरीक्षण कर पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया. लौरिया समेत कई इलाकों में 112 टीम, गश्ती वाहन और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई. SP ने थानाध्यक्षों और पुलिसकर्मियों को रात्रि गश्ती में लापरवाही नहीं बरतने की सख्त चेतावनी दी.

Written By  dhananjay Dwivedi|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: May 20, 2026, 08:53 AM IST

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Bettiah News: बेतिया SP शौर्य सुमन ने आधी रात किया औचक निरीक्षण, रात्रि गश्ती को लेकर दिए सख्त निर्देश
Bettiah News: बेतिया SP शौर्य सुमन ने आधी रात किया औचक निरीक्षण, रात्रि गश्ती को लेकर दिए सख्त निर्देश

Bettiah News: जिले में अपराध नियंत्रण और रात्रि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से  बेतिया SP डॉ. शौर्य सुमन ने देर रात सादी वर्दी में अचानक रात्रि गश्ती व्यवस्था का निरीक्षण किया. SP के इस औचक निरीक्षण से लौरिया समेत जिले के कई इलाकों के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है सड़कपर अचानक पहुंचे SP ने खुद 112 पुलिस टीम की गतिविधियों और उनकी कार्यशैली की जांच शुरू कर दी. किसी को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी, जिससे गश्ती टीम और गश्ती टीम और संबंधित पुलिसकर्मियों में हलचल बढ़ गई.

देर रात इस औचक निरीक्षण के दौरान जिले के विभिन्न थानों में भी अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. SP ने अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर रात्रि गश्ती टीम की मौजूदगी उनकी सक्रियता और अफराध नियंत्रण को लेकर किए जा रहे कार्यो की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने यह भी देखा कि पुलिस टीम कार्य को लेकर सक्रिय है या नहीं.

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निरीक्षण के दौरान SP ने 112 वाहनों में मौजूद आवश्यक उपकरणों की जांच की. साथ ही यह भी देखा कि थानों के गश्ती वाहन सही स्थिति में काम कर रहे हैं या नहीं. पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन जांच की गई.

निरीक्षण के अंत में SP डॉ. शौर्य सुमन ने सभी थानाध्यक्षों और 112 पुलिस टीम को सख्त निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि रात्रि गश्ती में किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस को पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ काम करने की हिदायत दी गई.

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