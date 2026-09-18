/बेतिया में बड़ा एक्शन: SSB ने सोने की बुद्ध प्रतिमा के साथ 2 तस्करों को धरा, पुलिस ने 138 लीटर देसी शराब के साथ 4 को पकड़ा

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Bettiah News: बेतिया में एसएसबी ने इंडो-नेपाल बॉर्डर पर 7 किलो 700 ग्राम वजन की गौतम बुद्ध की प्रतिमा बरामद की है. इस मामले में दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. बरामद प्रतिमा पीले रंग की है और तस्करों ने इसे सोने की बनी हुई बताया है. एसएसबी की टीम पिलर संख्या 441 के समीप गश्त कर रही थी. इसी दौरान सैनिक रोड की ओर से स्कूटी पर सवार दो लोग आते दिखाई दिए. संदेह होने पर एसएसबी जवानों ने स्कूटी की जांच की, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा बरामद हुई. गिरफ्तार तस्करों की पहचान शाहिद अंसारी और सिद्धू खान के रूप में बताई जा रही है.
12 लाख में खरीदी, 20 लाख में बेचने की थी तैयारी
पूछताछ के दौरान तस्करों ने एसएसबी को बताया कि उन्होंने यह प्रतिमा नेपाल बॉर्डर के पास 12 लाख रुपये में खरीदी थी. उनके अनुसार, इस प्रतिमा को करीब 20 लाख रुपये में बेचने की योजना थी. तस्करों ने दावा किया कि बरामद मूर्ति सोने की है. हालांकि, प्रतिमा वास्तव में सोने की है या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. एसएसबी ने दोनों आरोपियों को गौनाहा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस और एसएसबी अब इस पूरे मामले में तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है साथ ही दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.
पुलिस ने 138 लीटर देसी शराब बरामद की
वहीं, बेतिया के इनरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 138 लीटर देसी शराब बरामद की है. इस कार्रवाई में चार शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मौके से तीन बाइक भी जब्त की हैं. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तीन बाइक पर सवार चार शराब कारोबारी भारी मात्रा में देसी शराब की खेप लेकर गांव में पहुंचने वाले हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की योजना बनाई और इनरवा-पिंडारी मार्ग स्थित ईदगाह के पास जाल बिछाया.
चार तस्कर गिरफ्तार
पुलिस ने मौके पर तीनों बाइक को रोककर तलाशी ली, जिसमें 138 लीटर देसी शराब बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने चारों कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों बाइक को जब्त कर लिया. गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि शराब की खेप कहां से लाई गई थी और इसे कहां पहुंचाया जाना था. पुलिस दोनों मामलों में जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.