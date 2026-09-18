/बेतिया में बड़ा एक्शन: SSB ने सोने की बुद्ध प्रतिमा के साथ 2 तस्करों को धरा, पुलिस ने 138 लीटर देसी शराब के साथ 4 को पकड़ा

12 लाख में खरीदी, 20 लाख में बेचने की थी तैयारी

पूछताछ के दौरान तस्करों ने एसएसबी को बताया कि उन्होंने यह प्रतिमा नेपाल बॉर्डर के पास 12 लाख रुपये में खरीदी थी. उनके अनुसार, इस प्रतिमा को करीब 20 लाख रुपये में बेचने की योजना थी. तस्करों ने दावा किया कि बरामद मूर्ति सोने की है. हालांकि, प्रतिमा वास्तव में सोने की है या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी. एसएसबी ने दोनों आरोपियों को गौनाहा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है. पुलिस और एसएसबी अब इस पूरे मामले में तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटाने में लगी हुई है साथ ही दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.