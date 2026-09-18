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बेतिया में बड़ा एक्शन: SSB ने सोने की बुद्ध प्रतिमा के साथ 2 तस्करों को धरा, पुलिस ने 138 लीटर देसी शराब के साथ 4 को पकड़ा

Bettiah News: बेतिया में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर SSB ने 7 किलो 700 ग्राम वजन की गौतम बुद्ध की प्रतिमा बरामद कर दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. वहीं, इनरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 138 लीटर देसी शराब के साथ चार कारोबारियों को गिरफ्तार कर तीन बाइक जब्त की हैं.

Written Bydhananjay DwivediEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 18, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 09:54 AM IST
बेतिया में बड़ा एक्शन: SSB ने सोने की बुद्ध प्रतिमा के साथ 2 तस्करों को धरा, पुलिस ने 138 लीटर देसी शराब के साथ 4 को पकड़ा
Image Credit: बेतिया में बड़ा एक्शन: SSB ने सोने की बुद्ध प्रतिमा के साथ 2 तस्करों को धरा (zee media)

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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