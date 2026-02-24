Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3121547
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

बेतिया में एसएसबी-पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 34.5 किलो चरस बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया में एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 34.5 किलो चरस बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये है. दो तस्कर रामज्ञा यादव और लाल पटेल गिरफ्तार किए गए. यह खेप दिल्ली, मुंबई और हरियाणा भेजी जानी थी, लेकिन सुरक्षा बल की सतर्कता ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 24, 2026, 10:00 PM IST

Trending Photos

बेतिया में एसएसबी-पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 34.5 किलो चरस बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
बेतिया में एसएसबी-पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 34.5 किलो चरस बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया से बड़ी खबर है, जहां एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में चरस बरामद हुई. सिकटा थाना क्षेत्र के शेरवा टोला के पास यह कार्रवाई की गई. गुप्त सूचना मिलने पर टीम ने नेपाल से भारत आने वाली चरस की बड़ी खेप की भनक पाई और तस्करों को दबोचने के लिए जाल बिछाया. इस कार्रवाई में कुल 34.5 किलो चरस जब्त किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

तस्करों की गिरफ्तारी, बाइक से आते हुए पकड़े गए
पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बाइक से आ रहे तस्करों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्करों में रामज्ञा यादव और लाल पटेल शामिल हैं, जो सिकटा थाना अंतर्गत बेहरा बेहरी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. दोनों तस्कर चरस को दिल्ली, मुंबई और हरियाणा भेजने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

ये भी पढ़ें: ज़ी बिहार की खबर का असर: सुगौली में चरस बना ईंट, 9 अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज

Add Zee News as a Preferred Source

गुप्त सूचना पर मिली बड़ी सफलता
अपर थानाध्यक्ष निधि कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी सफलता हासिल की गई है. इस कार्रवाई से न केवल चरस तस्करों के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा, बल्कि ड्रग तस्करों में हड़कंप मच गया. यह साबित करता है कि बीते समय में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं.

पुलिस-एसएसबी की सतर्कता, तस्करों की नई चालों पर लगाम
एसएसबी और पुलिस की सतर्कता के कारण इस बार तस्करों की नई चाल नाकाम रही. नेपाल से आने वाली चरस की खेप को रोककर अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को कोई बढ़ावा न मिले. इस कार्रवाई से आम जनता और प्रशासन दोनों के लिए संदेश गया कि तस्करी के खिलाफ सुरक्षा बल पूरी तरह सक्रिय हैं और किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को नहीं बख्शेंगे.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

 

TAGS

Bettiah news

Trending news

Bettiah news
बेतिया में एसएसबी-पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 34.5 किलो चरस बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
Bihar News
कटिहार में ट्रेन के नीचे शराब तस्करी का खुलासा: 83.7 लीटर अवैध शराब बरामद
Bihar News
डिजिटल मोड में जनगणना 2027, 33 बिंदुओं पर होगा सर्वे, 3 लाख कर्मी होंगे प्रशिक्षित
Bihar Haj Yatra 2026
18 अप्रैल से पहली फ्लाइट, बिहार के 2556 हाजी होंगे रवाना, जानें जिलेवार आंकड़ा
patna news
बेतिया पुलिस से भी आगे निकली पटना पुलिस, एसपी ने 6 घंटे में तो राजधानी वा
Bihar politics
बिहार विधान परिषद: पक्ष-विपक्ष का सुर एक, माननीयों के लिए कैशलेस इलाज की उठी मांग
Bhagalpur Road Accident
भागलपुर में भीषण सड़क हादसा: NH-31 पर बस ने पिकअप और ई-रिक्शा को रौंदा, 4 की मौत
Homeopathic medicine
होम्योपैथिक दवा से बन रही थी नकली अंग्रेजी शराब, 9.375 लीटर बरामद, 3 गिरफ्तार
Jharkhand news
एक यूनिट खून, तीन जिंदगियां! पाकुड़ के डीसी ने 24वीं बार रक्तदान कर दिखाई नई दिशा
Bihar Government Subsidy Scheme
घर बैठे animalbihar.scms.in पर करें आवेदन, इन 3 आसान स्टेप्स में मिलेगी सब्सिडी