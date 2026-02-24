बेतिया में एसएसबी-पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 34.5 किलो चरस बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

Bettiah News: बेतिया से बड़ी खबर है, जहां एसएसबी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में चरस बरामद हुई. सिकटा थाना क्षेत्र के शेरवा टोला के पास यह कार्रवाई की गई. गुप्त सूचना मिलने पर टीम ने नेपाल से भारत आने वाली चरस की बड़ी खेप की भनक पाई और तस्करों को दबोचने के लिए जाल बिछाया. इस कार्रवाई में कुल 34.5 किलो चरस जब्त किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

तस्करों की गिरफ्तारी, बाइक से आते हुए पकड़े गए

पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बाइक से आ रहे तस्करों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार तस्करों में रामज्ञा यादव और लाल पटेल शामिल हैं, जो सिकटा थाना अंतर्गत बेहरा बेहरी गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं. दोनों तस्कर चरस को दिल्ली, मुंबई और हरियाणा भेजने की योजना बना रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.

गुप्त सूचना पर मिली बड़ी सफलता

अपर थानाध्यक्ष निधि कुमारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह बड़ी सफलता हासिल की गई है. इस कार्रवाई से न केवल चरस तस्करों के नेटवर्क को नुकसान पहुंचा, बल्कि ड्रग तस्करों में हड़कंप मच गया. यह साबित करता है कि बीते समय में ड्रग तस्करी को रोकने के लिए सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं.

पुलिस-एसएसबी की सतर्कता, तस्करों की नई चालों पर लगाम

एसएसबी और पुलिस की सतर्कता के कारण इस बार तस्करों की नई चाल नाकाम रही. नेपाल से आने वाली चरस की खेप को रोककर अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि राज्य में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को कोई बढ़ावा न मिले. इस कार्रवाई से आम जनता और प्रशासन दोनों के लिए संदेश गया कि तस्करी के खिलाफ सुरक्षा बल पूरी तरह सक्रिय हैं और किसी भी परिस्थिति में अपराधियों को नहीं बख्शेंगे.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी