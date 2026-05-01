Bettiah News: सरकारी शिक्षिका ने मौसा पर लगाया यौन शोषण का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला आरोपी गिरफ्तार

Bettiah News: बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया से एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है. जहां एक सरकारी शिक्षिका ने अपने ही मौसा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है. पीड़िता ने साहस दिखाते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है. थाने में शिकायत करने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी ब्रजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है. यह सनसनी घटना नरकटियागंज क्षेत्र की है. यह घटना जैसे ही सामने आया आस-पास के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

बताया जा रहा है पीड़िता सरकारी स्कूल की शिक्षिका है. शिकारपुर थाना में आवेदन देकर उन्होंने बताया कि वह शादीशुदा है और उनका मायका पूर्वी चंपारण में है. नौकरी के कारण वह अपने मौसा के घर पर रहकर स्कूल आती-जाती थी. कुछ दिन बाद उसके मौसा की नीयत खराब हो गई और उसने उसके साथ गलत हरकतें करनी शुरू कर दीं. धीरे-धीरे यह मामला गंभीर होता गया और आरोपी ने उसके साथ जबरन यौन शोषण करना शुरू कर दिया.

ये भी पढ़ें: शिक्षा का मंदिर शर्मसार: मोतिहारी में गुरुजी की 'चिकन-शराब' वाली महफिल

Add Zee News as a Preferred Source

शिक्षिका ने अपने आवेदन में यह भी आरोप लगया है कि अरोपी ब्रजेश गुप्ता ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था और उसके जरिए लगातार ब्लैकमेल करता रहा. लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलने के बाद उसने मौसा का घर छोड़ दिया और किराए के मकान में रहने लगी. हलांकि वहां भी आरोपी उसको चैन से रहने नहीं दिया और स्कूल आते जाते समय उसका पीछा करना बंद नहीं किया और कई बार रास्ते में उसे रोककर छेड़खानी करता रहा, जिससे वह काफी परेशान हो गई.

आखिरकार परेशान होकर शिक्षिकी ने हिम्मत जुटाकर शिकारपुर थाना पहुंची और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई की और आरोपी ब्रजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है. इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.