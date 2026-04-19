बेतिया में चोरों का तांडव: पूर्व प्रखंड प्रमुख समेत तीन घरों में 10 लाख की चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

Bettiah News: बिहार के बेतिया में अब चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है. गांव से लेकर शहर तक चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. लौरिया थाना क्षेत्र के बरवा गांव में चोरों ने एक साथ तीन घरों में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक-एक घर में चार-चार चोर खिड़की और दरवाजे के रास्ते घुस रहे हैं. बताया जा रहा है कि चोरों ने करीब 35 मिनट तक घरों में रहकर चोरी की और तीन घरों से लगभग दस लाख रुपये की संपत्ति लेकर फरार हो गए.

यह चोरी की घटना इलाके के जाने-माने और संपन्न परिवारों के यहां हुई है. लौरिया के पूर्व प्रखंड प्रमुख संगीता देवी और एक प्राचार्य समेत तीन घरों को चोरों ने निशाना बनाया. सीसीटीवी में देखा गया कि जहां कुछ चोर घर के अंदर चोरी कर रहे थे, वहीं अन्य चोर बाहर निगरानी कर रहे थे. एक घर में सो रहे दंपति को चोरों ने उनके कमरे में बाहर से बंद कर दिया था. जिस कमरे में परिवार के लोग थे, उसके बाहर चोर ईंट-पत्थर लेकर खड़े थे, ताकि कोई बाहर न निकल सके.

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पीड़ित परिवारों के अनुसार, चोर सोने के हार, कंठा, चांदी के कलश समेत कई कीमती सामान चुरा ले गए हैं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में डर का माहौल है. लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के चलते पुलिस की रात्रि गश्ती पर भी सवाल उठने लगे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि चोर बेखौफ होकर गांव से लेकर शहर तक वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

हालांकि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है. एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर ली गई है और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.