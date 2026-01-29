Advertisement
बेतिया से भागलपुर तक 'जीत' की गूंज: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के सवर्ण समाज में भारी उत्साह; मिठाई बांटकर और गुलाल लगाकर जताया आभार

UGC Regulations 2026: यूजीसी के प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस-2026 पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने इन नियमों को प्रथम अस्पष्ट बताते हुए फिलहाल 2012 के पुराने रेगुलेशन लागू रखने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के कई जिलों जैसे बेतिया, बक्सर भागलपुर और नवादा के सवर्ण समाज में खुशी की लहर दौड़ गई. लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 29, 2026, 03:47 PM IST

UGC Regulations 2026: देशभर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर जारी बहस के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने यूजीसी के 'प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस–2026' पर रोक लगाते हुए अस्पष्ट और दुरुपयोग की आशंका वाला बताया है. साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल 2012 के पुराने रेगुलेशन ही लागू रहेंगे. इस मामले में सरकार से 19 मार्च तक जवाब मांगा गया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार के कई जिलों जैसे बेतिया, बक्सर भागलपुर और नवादा के सवर्ण समाज में खुशी की लहर दौड़ गई. लोगों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया.
 
बेतिया एमजेके कॉलेज में छात्रों ने बांटा मिठाई
बेतिया के एमजेके कॉलेज में छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए यूजीसी नियम पर रोक लगाए जाने के बाद एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की. छात्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और नए नियम पर तुरंत रोक लगा दी, क्योंकि यह नियम अस्पष्ट था और इसके कैंपस में दुरुपयोग होने की संभावना थी. छात्रों ने कहा कि हम सभी सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं, खासकर संवर्ण छात्रों के हित में लिया गया यह निर्णय. अब देश में 2012 का रेगुलेशन जारी रहेगा, और इस फैसले से छात्र समुदाय में राहत और उत्साह की लहर दौड़ गई है.

अधिवक्ताओं में खासा उत्साह
भागलपुर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए यूजीसी कानून पर रोक लगाए जाने के बाद खुशी का माहौल देखने को मिला. इस फैसले से भागलपुर के अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखा गया. अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उनका कहना है कि कोर्ट के इस निर्णय से उन्हें राहत मिली है और भविष्य को लेकर जो आशंकाएं थीं, उन पर फिलहाल विराम लगा है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अधिवक्ताओं ने न्याय और संतुलन की दिशा में अहम कदम बताया है.

बक्सर में भी खूशी
वहीं बक्सर में सवर्ण समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी मामले में लगाए गए रोक का स्वागत किया. उनका कहना था कि कोर्ट के हस्तक्षेप से समाज को राहत मिली है और यदि सुप्रीम कोर्ट ने समय पर कदम नहीं उठाया होता, तो सरकार की नीतियों के कारण समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता था. इस फैसले ने लोगों में खुशी और संतोष की भावना पैदा की है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सराहना की.

नवादा में एक दुसरे को गूलाल लगाकर मनाई गई खूशी
नवादा में सवर्ण समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का जश्न मना रहे हैं. लोग एक-दूसरे को गुलाल लगाकर बधाई दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह फैसला बच्चों के भविष्य और समान अवसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. स्थानीय स्तर पर उत्सव का माहौल है और लोग इसे समाज की बड़ी जीत और न्याय की जीत मानकर मनोबल बढ़ा रहे हैं.

