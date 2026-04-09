बाजार समिति में कब्जे से भड़के बेतिया के व्यापारी, SDM के नोटिस के बाद भी कार्रवाई न होने पर जोरदार प्रदर्शन

Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया बाजार समिति के मुख्य द्वार पर किसानों और कारोबारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है. बाजार समिति परिसर में असामाजिक तत्वों के ने जबरन कब्जा कर लिया है, जिसपर बेतिया के कारोबारियों और किसानों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारे बाजी की.
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Bettiah News: पश्चिम चंपारण के बेतिया बजार समिति के मुख्य द्वार पर किसानों और कारोबारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है. सैकड़ो की संख्या में जुटे लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपनी नराजगी जाहिर की. किसान और व्यवसायियों का कहना है कि बाजार समिति पूरी तरह बन कर तैयार हो गई है, लेकिन इसके संचालन में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है. इस कारण किसानों और व्यवसायियों में आक्रोश है. माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को भी सतर्क रहना पड़ रहा है.
व्यवसायियों ने आरोप लगाया कि देर रात बाहरी कारोबारियों और असामाजिक तत्वों ने बाजार समिति परिसर में जबरन कब्जा कर लिया. उनका कहना है कि जिन लोगों के पास वैध लाइसेंस है, उन्हें इसकी कोई सूचना तक नहीं दी गई और उनकी अनदेखी की गई. इससे स्थानीय व्यापारियों में असंतोष और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है.
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किसानों का यह भी आरोप है कि बेतिया एसडीएम की ओर से बाजार समिति को खाली कराने के लिए नोटिस भी चिपकाया गया था. नोटिस में असामाजिक तत्वों को परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रशासन के आदेशों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है.
लगातार अनदेखी और कब्जे के मुद्दे को लेकर लाइसेंसधारी व्यवसायियों का गुस्सा फूट पड़ा है. उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर बाजार समिति को कब्जामुक्त कराने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.