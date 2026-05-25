बेतिया में बवाल, कुख्यात ननकी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला, परिजनों से हाथापाई के बीच अपराधी फरार

Bettiah News: बिहार के बेतिया के कुख्यात अपराधी ननकी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा. पुलिस जैसे ही आरोपी को पकड़ने उसके घर पहुंची, वहां मौजूद परिजनों ने अचानक पुलिस टीम पर विरोध शुरू कर दिया और स्थिति हाथापाई तक पहुंच गई. इसी दौरान अफरा-तफरी का फायदा उठाकर कुख्यात अपराधी ननकी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया. हालांकि पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

बीती देर शाम आभूषण व्यवसायी से लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया. अपराधियों ने आभूषण सहित लगभग एक लाख रुपये की लूट कर फरार हो गए. यह घटना योगापट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत फत्तेपुर-मच्छरगांवा मुख्य मार्ग की है, जहां मटकोटा कुट्टी के पास बाइक सवार अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया.

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पीड़ित व्यवसायी मोहन सोनी अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया. अचानक हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है. स्थानीय व्यवसायियों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है.

इसी मामले में योगापट्टी थाना पुलिस ननकी को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची थी, लेकिन वहां पर स्थिति अचानक बेकाबू हो गई. परिवार की महिलाओं और पुरुषों ने पुलिस टीम के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई. इसी का फायदा उठाकर कुख्यात अपराधी ननकी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया. पुलिस के अनुसार ननकी एक हिस्ट्रीशीटर अपराधी है और उस पर चार आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है.