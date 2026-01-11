Bettiah Weather: बेतिया में हाड़ कंपाने वाली सर्दी, 10 डिग्री तापमान में ठिठुरा शहर, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित

Bettiah Weather: बेतिया तथा उसके आस पास के क्षेत्र में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है. पश्चिम चंपारण जिले में न्यूनतम तापमान गिरकर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों की परेशानियां भी लगातार बढ़ रही हैं. सुबह और रात के समय सर्द हवाओं के कारण लोग घरों से निकलने में डर महसूस कर रहे हैं. खासकर दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक और राहगीर ठंड से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं.

शहर के चौक-चौराहों पर अलाव का व्यस्था नहीं

कड़ाके की ठंड के बावजूद बेतिया शहर के किसी भी प्रमुख चौक-चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है. जिला प्रशासन और नगर निगम दोनों की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल और बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी अलाव नहीं जलाए गए हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

प्रशासन की उदासीनता से बढ़ी आम लोगों की परेशानी

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल ठंड के मौसम में प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन इस बार अब तक कोई पहल नहीं दिख रही है. लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा गरीब, बुजुर्ग और जरूरतमंद तबके को भुगतना पड़ रहा है. कई लोग खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर हैं और अलाव का व्यस्था नहीं होने के कारण उन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है.

अलाव की व्यवस्था की उठी मांग

शहरवासियों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से जल्द से जल्द सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने की मांग की है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते राहत के इंतजाम नहीं किए गए, तो ठंड से बीमारियों और हादसों का खतरा और बढ़ सकता है. अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और आम जनता को ठंड से राहत दिलाने के लिए क्या कदम उठाता है.

