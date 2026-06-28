/बेतिया में संदिग्ध हालत में युवक की मौत: शव के पास मिली शराब की खाली पन्नी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के हाट सरैया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सुचना मिलते ही बैरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH भेज दिया. घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को शव के पास से देशी शराब की खाली पन्नी भी बरामद हुई है. मृतक की पहचान संदीप कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.