/बेतिया में संदिग्ध हालत में युवक की मौत: शव के पास मिली शराब की खाली पन्नी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

राज्य चुनें
Bettiah News: बिहार के बेतिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के हाट सरैया में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सुचना मिलते ही बैरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेतिया GMCH भेज दिया. घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को शव के पास से देशी शराब की खाली पन्नी भी बरामद हुई है. मृतक की पहचान संदीप कुमार के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
मृतक के परिजनों ने युवक की मौत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक के भाई राजकुमार ने बताया कि संदीप शराब पीने के लिए हाट सरैया इलाके में गया था. उनका आरोप है कि सराब पीने के दौरान या उसके बाद संदीप के साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई.
घटना की सूचना मिलने के बाद FSL की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर बारीकी से जांच की और आवश्यक साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस जांच में जुटी हुई है ताकि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके.
बेतिया सदर SDPO रजनीश कांत प्रियदर्शी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.