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बेतिया में संदिग्ध हालत में युवक की मौत: शव के पास मिली शराब की खाली पन्नी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

Bettiah News: बेतिया के बैरिया हाट सरैया में एक युवक की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है. पुलिस ने शव के पास से देशी शराब की पन्नी बरामद की है. वहीं परिजनों ने मारपीट कर हत्या का आरोप लगया है. पुलिस ने FSL टीम के साथ जांच शुरू कर दी है.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 28, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:23 AM IST
बेतिया में संदिग्ध हालत में युवक की मौत: शव के पास मिली शराब की खाली पन्नी, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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