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बेतिया वासियों के लिए खुशखबरीः 1 सितंबर से चलेगी 'भारत गौरव ट्रेन', चार धाम की यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु

Bettiah News: बेतिया से आगामी 01 सितम्बर से बेतिया से 'भारत गौरव ट्रेन' की शुरुआत होने जा रही है. इस ट्रेन से 'चार धाम' की यात्रा की जा सकेगी. यह यात्रा 8 रात और 9 दिनों की होगी. इसमें उज्जैन में महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी में श्री साईं बाबा मंदिर तथा छत्रपति संभाजीनगर में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और विश्वप्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के दर्शन शामिल हैं.

Written Bydhananjay Dwivedi
Published: Aug 14, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 09:16 AM IST
बेतिया वासियों के लिए खुशखबरीः 1 सितंबर से चलेगी 'भारत गौरव ट्रेन', चार धाम की यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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