बेतिया वासियों के लिए खुशखबरीः 1 सितंबर से चलेगी 'भारत गौरव ट्रेन', चार धाम की यात्रा कर सकेंगे श्रद्धालु

जानकारी के अनुसार, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) यात्रियों के लिए विशेष ‘ज्योतिर्लिंग एवं श्री साईं दर्शन’ धार्मिक यात्रा शुरू करने जा रहा है. भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के तहत संचालित होने वाली यह आध्यात्मिक यात्रा 1 सितंबर 2026 से शुरू होगी. इसकी जानकारी प्रेस वार्ता में आईआरसीटीसी के मुख्य पर्यवेक्षक संजीव कुमार, कंसल्टेंट दिलीप सिंह और बेतिया स्टेशन अधीक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव ने दी. मुख्य पर्यवेक्षक संजीव कुमार ने बताया कि यह यात्रा 8 रात और 9 दिनों की होगी. यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. इसमें उज्जैन में महाकालेश्वर एवं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिरडी में श्री साईं बाबा मंदिर तथा छत्रपति संभाजीनगर में घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग और विश्वप्रसिद्ध एलोरा गुफाओं के दर्शन शामिल हैं.