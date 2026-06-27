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बर्खास्त होगा एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को भाई बताने वाला पुलिसकर्मी आशीष तिवारी

एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को भाई बताने वाला पुलिसकर्मी आशीष तिवारी होगा बर्खास्त किया जाएगा. इसे लेकर चंपारण रेंज के DIG हर किशोर राय पुलिस मुख्यालय को सिफारिश भेज रहे हैं.

Written Bydhananjay DwivediEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 27, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:23 PM IST
बर्खास्त होगा एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को भाई बताने वाला पुलिसकर्मी आशीष तिवारी
Image Credit: फाइल फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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dhananjay Dwivedi

dhananjay Dwivedi

जी मीडिया में बतौर बेतिया रिपोर्टर 10 साल से कार्यरत. क्राइम, पॉलिटिक्स और जन सरोकार सहित हर क्षेत्र की ख़बर करने में माहिर. 2018 में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह की बेस्ट कवरेज के लिए सम्मानित. 2021 में वाइल्ड लाइफ और पर्यटन की ख़बर के लिए ENBA द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित. 2025 में क्राइम की ख़बर के लिए जी मीडिया हाउस से सम्मानित.

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