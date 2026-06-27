/बर्खास्त होगा एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को भाई बताने वाला पुलिसकर्मी आशीष तिवारी

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चंपारण रेंज के DIG हर किशोर राय भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में मोतिहारी में तैनात बिहार पुलिस के एक कॉन्स्टेबल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं. DIG कॉन्स्टेबल आशीष तिवारी को नौकरी से हटाने के लिए पुलिस मुख्यालय को सिफारिश भेज रहे हैं. आशीष तिवारी पहले से ही दो बड़ी विभागीय जांचों का सामना कर रहे हैं और एक मामले में तो उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है. साल 2023 में मोतिहारी के थाना में पुलिसकर्मी आशीष तिवारी ने चाकू से महिला अफसर पर हमला किया. इस घटना को लेकर विभागीय कार्रवाई अभी चल रही है.
DIG हर किशोर राय ने लिया एक्शन
दूसरी घटना 2024 की है. पिपरा पुलिस स्टेशन में तैनात रहने के दौरान आशीष तिवारी ने पुलिस अधिकारियों पर गोली चलाई, उनमें से एक घायल हो गए थे. पुलिसकर्मी आशीष तिवारी के खिलाफ इन दोनों मामलों में विभागीय जांच चल रही है और गोलीबारी की घटना के सिलसिले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. जी मीडिया को सूत्रों मिली जानकारी के अनुसार, चंपारण रेंज के DIG हर किशोर राय ने बिहार पुलिस को आशीष तिवारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के संबंध में एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उन्हें नौकरी से बरखास्त करने की सिफारिश की गई है.
पुलिसकर्मी आशीष तिवारी एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का कोई रिश्तेदार नहीं है. मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बिलौटी गांव में दिए गए एक विवादित बयान के कारण उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया है. इससे पहले भी वे भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में विवादित बयान देकर चर्चा में रह चुका है और नाखून पर कट लगने पर शहीद होने का नाटक भी किया था. तिवारी को मोतिहारी पुलिस फोर्स का सबसे अनुशासनहीन पुलिसकर्मी माना जाता है. अब चंपारण रेंज के DIG हर किशोर राय ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और माना जा रहा है कि तिवारी को नौकरी से निकाला जाना तय है.