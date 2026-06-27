/बर्खास्त होगा एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को भाई बताने वाला पुलिसकर्मी आशीष तिवारी

पुलिसकर्मी आशीष तिवारी एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का कोई रिश्तेदार नहीं है. मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने बिलौटी गांव में दिए गए एक विवादित बयान के कारण उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया है. इससे पहले भी वे भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में विवादित बयान देकर चर्चा में रह चुका है और नाखून पर कट लगने पर शहीद होने का नाटक भी किया था. तिवारी को मोतिहारी पुलिस फोर्स का सबसे अनुशासनहीन पुलिसकर्मी माना जाता है. अब चंपारण रेंज के DIG हर किशोर राय ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और माना जा रहा है कि तिवारी को नौकरी से निकाला जाना तय है.