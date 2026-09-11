/बेतिया में मिड डे मील को लेकर छात्रों का हंगामा, अंडा-केला नहीं मिलने पर थाली पटक कर पहुंचे BRC ऑफिस

Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक खबर सामने आ रही है, जहां मिड डे मील में अंडा और केला महीं मिलने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया. यह सारा मामला बेतिया जिले के राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया का है. ऐसा बताया जा रहा है कि स्कूल में भोजन के दौरान कुछ छात्रों को अंडा और केला नहीं मिला, जिसके बाद छोटे-छोटे बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा. छात्रों ने सबसे पहले स्कूल परिसर में थाली पटक-पटक के विरोध जाताया साथ ही स्कूल परिसर में ही हंगामा करने लगे.