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बेतिया में मिड डे मील को लेकर छात्रों का हंगामा, अंडा-केला नहीं मिलने पर थाली पटक कर पहुंचे BRC ऑफिस

Bettiah News: बेतिया के राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया में मिड डे मील में अंडा और केला नहीं मिलने से छात्रों ने जमकर हंगामा किया. बच्चों ने थाली पटककर विरोध जताया और स्कूल से निकलकर BRC कार्यालय व प्रखंड मुख्यालय पहुंच गए.

Written ByRupak Mishra
Published: Sep 11, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 03:02 PM IST
बेतिया में मिड डे मील को लेकर छात्रों का हंगामा, अंडा-केला नहीं मिलने पर थाली पटक कर पहुंचे BRC ऑफिस
Image Credit: बेतिया में मिड डे मील को लेकर छात्रों का हंगामा (zee media)

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Rupak Mishra

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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