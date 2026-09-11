/बेतिया में मिड डे मील को लेकर छात्रों का हंगामा, अंडा-केला नहीं मिलने पर थाली पटक कर पहुंचे BRC ऑफिस

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Bettiah News: बिहार के बेतिया से एक खबर सामने आ रही है, जहां मिड डे मील में अंडा और केला महीं मिलने पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया. यह सारा मामला बेतिया जिले के राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया का है. ऐसा बताया जा रहा है कि स्कूल में भोजन के दौरान कुछ छात्रों को अंडा और केला नहीं मिला, जिसके बाद छोटे-छोटे बच्चों का गुस्सा फूट पड़ा. छात्रों ने सबसे पहले स्कूल परिसर में थाली पटक-पटक के विरोध जाताया साथ ही स्कूल परिसर में ही हंगामा करने लगे.
स्कूल परिसर में हंगामा बढ़ने के बाद कई छात्र स्कूल से बाहर निकल गए और बीआरसी कार्यालय तथा प्रखंड मुख्यालय तक पहुंच गए. बच्चों के हाथों में स्कूल की थालियां थीं और मिड डे मील में अंडा और केला नहीं मिलने का विरोध कर रहे थे. छात्रों के इस तरह सड़क पर पहुंचने से मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. मामले की जानकारी मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की.
वहीं, राजकीय मध्य विद्यालय बैरिया के प्रधानाध्यापक उत्तम कुमार राय ने बताया कि कुछ बच्चों को अंडा नहीं मिला था, जिसके कारण हंगामा शुरू हुआ. उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों ने केला खाया था, लेकिन सभी बच्चों को अंडा और केला नहीं मिल पाने से नाराजगी बढ़ गई. इसके बाद बच्चे विरोध करते हुए स्कूल से बाहर निकल गए और बीआरसी व प्रखंड मुख्यालय तक पहुंच गए.
प्रधानाध्यापक के अनुसार, हंगामा होने के बाद स्कूल प्रबंधन ने दोबारा सभी बच्चों को अंडा और केला खिलाया गया. इसके बाद तब जाकर छात्रों की गुस्सा शांत हुआ .हालांकि, मिड डे मील को लेकर छात्रों के इस विरोध ने स्कूल में भोजन वितरण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब देखना होगा कि मामले में शिक्षा विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है.
रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी