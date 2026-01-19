Advertisement
Bihar Board 12th Exam: गणित के डर को कहें अलविदा, एक्सपर्ट अविनाश तिवारी से जानें मैथ में टॉप करने का सीक्रेट फॉर्मूला!

Bihar Board 12th Exam 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने में अब सिर्फ 13 दिन शेष हैं. गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय में बेहतर अंक पाने के लिए वरिष्ठ शिक्षक अविनाश तिवारी ने प्रभावी तैयारी रणनीति, नियमित अभ्यास और फोकस्ड स्टडी के टिप्स साझा किए हैं, जो छात्रों को परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेंगे.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 19, 2026, 01:49 PM IST

Bihar Board 12th Exam 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की 12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने में अब सिर्फ 13 दिन शेष हैं. 2 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं में उत्सुकता के साथ-साथ तनाव भी लगातार बढ़ रहा है, खासकर गणित (Math) विषय को लेकर. 12वीं की परीक्षा में गणित ऐसा विषय है, जिसमें की गई छोटी-सी गलती भी पूरे परिणाम पर असर डाल सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए बेतिया स्थित लक्ष्य कोचिंग के वरिष्ठ गणित शिक्षक अविनाश तिवारी ने परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए जरूरी और प्रभावी टिप्स साझा किए हैं. उनका कहना है कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास और फोकस्ड तैयारी के जरिए गणित में अच्छे अंक हासिल करना पूरी तरह संभव है.

मैथ में अच्छे अंक के लिए इन अध्यायों पर रखें खास फोकस
जो छात्र-छात्राएं Bihar Board Intermediate 2026 की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं और गणित (Math) में अच्छे अंक हासिल करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले कुछ स्पेशल और स्कोरिंग चैप्टर्स पर विशेष ध्यान देना होगा. खास तौर पर Calculus के दोनों भाग—Differentiation और Integration—और उनके Applications बेहद महत्वपूर्ण हैं. इसके साथ ही Vector, 3-D Geometry, Determinant, Matrix, Linear Programming और Probability जैसे टॉपिक्स पर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इन अध्यायों से परीक्षा में सीधे और आसान अंक मिलने की संभावना रहती है.

5 नंबर के सवाल और ऑब्जेक्टिव की तैयारी ऐसे करें पक्की
विशेष रूप से 5 अंक वाले प्रश्नों के लिए Second Order Derivative, Logarithmic Differentiation और Definite Integral की Properties बहुत अहम हैं. वहीं Application of Integration में से Differential Equation और Area Bounded by Curve जैसे टॉपिक्स को बिल्कुल न छोड़ें. Calculus के अलावा Inverse Trigonometric Function, Vector, 3-D Geometry, Dot Product, Cross Product और Straight Line Equation से जुड़े प्रश्न भी महत्वपूर्ण हैं. Objective प्रश्नों की तैयारी के लिए पिछले 5 वर्षों के पूछे गए सवालों और सभी जरूरी फॉर्मूलों को बार-बार दोहराना सफलता की कुंजी साबित होगा.

रिविजन से बढ़ाएं आत्मविश्वास
लक्ष्य कोचिंग के वरिष्ठ गणित शिक्षक अविनाश तिवारी के अनुसार परीक्षा की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें और लगातार पिछले पढ़े गए अध्यायों का रिविजन करते रहें. नियमित रूप से सेल्फ-टेस्ट और क्वेश्चन बैंक हल करें तथा परीक्षा में पहले आसान प्रश्नों को हल करें, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. डिप्रेशन का शिकार न हों और रिजल्ट की अनावश्यक चिंता न करें, क्योंकि इससे मनोबल कमजोर होता है. पढ़ाई के दौरान पानी पीते रहें ताकि ऊर्जा बनी रहे. अगर आपको लगे कि आगे पढ़ते समय पीछे का पढ़ा हुआ भूल रहा है तो घबराएं नहीं, ऐसा लगभग हर छात्र के साथ होता है. रिविजन के बाद परीक्षा के समय विषय अपने आप याद आने लगता है. किसी भी टॉपिक को अच्छी तरह समझकर उसे बार-बार लिखते हुए प्रैक्टिस करें और महत्वपूर्ण बिंदुओं के नोट्स जरूर बनाएं.

