Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3094992
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

बिहार बोर्ड 12वीं की परीक्षा आज से शुरू: बेतिया जिले में 64 केंद्रों पर 43 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

Bihar Board 12th Exam: बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा आज से शुरू हो गई है. पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया, नरकटियागंज और बगहा में कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 43,104 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, सख्त जांच व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 02, 2026, 09:38 AM IST

Trending Photos

बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा आज से शुरू: बेतिया जिले में 64 केंद्रों पर 43 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल
बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा आज से शुरू: बेतिया जिले में 64 केंद्रों पर 43 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

Bihar Board 12th Exam: विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट (12वीं) की वार्षिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है. पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया और उसके आसपास के अनुमंडलों में परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. जिले में बनाए गए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है. परीक्षा के पहले दिन से ही केंद्रों पर सख्त निगरानी, जांच व्यवस्था और अनुशासन का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके।

इस वर्ष बेतिया जिले में कुल 64 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें बेतिया अनुमंडल में 41, नरकटियागंज में 12 और बगहा अनुमंडल में 11 परीक्षा केंद्र शामिल हैं. परीक्षा में कुल 43,104 परीक्षार्थी भाग ले रहे हैं, जिनमें 21,557 छात्राएं और 21,547 छात्र शामिल हैं. खास बात यह है कि इस बार जिले में छात्राओं की संख्या छात्रों से अधिक है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है.

ये भी पढ़ें: गणित के डर को कहें अलविदा, अविनाश तिवारी से जानें मैथ में टॉप करने का फॉर्मूला!

Add Zee News as a Preferred Source

विभिन्न संकायों की बात करें तो इस वर्ष कला संकाय में सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं. कला संकाय से कुल 30,712 छात्र-छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं, जिनमें 17,849 छात्राएं और 12,863 छात्र हैं. प्रशासन की ओर से बगहा और नरकटियागंज में केवल छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि बेतिया में छात्र और छात्राएं दोनों के लिए संयुक्त परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं. सभी परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जा रही हैं और परीक्षा 2 जनवरी से 13 जनवरी तक चलेगी.

जिले में इस बार कई आदर्श परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं. सभी केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है और निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय है. परीक्षा हॉल में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है. सभी परीक्षार्थियों की सघन जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जा रहा है. जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कदाचार मुक्त परीक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

TAGS

bihar board 12th exam

Trending news

Bird Flu
कटिहार, किशनगंज के बाद अब भागलपुर में भी बर्ड फ्लू की दस्तक, कौवों के मरने से हड़कंप
Nawada News
विधायक विनीता मेहता के औचक निरीक्षण से नवादा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: नीट छात्रा मौत केस, बिहार बजट सत्र और बोर्ड परीक्षा तक, यहां देखिए पल-पल की अपडेट
rajan ji maharaj bhajan
'त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ': राजन जी महाराज का ये भजन फैंस को भाया
aurangabad news
औरंगाबाद से गायब 4 नाबालिग लड़कियां हरियाणा में मिलीं, बिना बताए दिल्ली घूमने गई थीं
Bihar Budget 2026
Bihar Budget 2026 Live: बिहार का बजट सत्र आज से शुरू, कल पेश होगा 'बिहार बजट', नीट छात्रा मौत मामले पर हंगामे के आसार
Bettiah news
मंगुराहा वन में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, टेलर भर सागवान की लकड़ी जब्त, चालक फरार
CM Hemant Soren
'आदिवासियों के खून-पसीने से चल रहे चाय उद्योग', असम में CM हेमंत सोरेन ने भरी हुंकार
indian railway
बिहार-झारखंड से गुजरने वाली 3 सुपरफास्ट ट्रेनें अब बनेंगी मेल-एक्सप्रेस, जानें डिटेल
NCB
एनसीबी ने गया में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को 10 साल की जेल की सजा दिलवाई