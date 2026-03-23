Bihar Board 12th Result 2026: सांइस में समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश तो आर्ट्स में गया की निशु कुमारी ने किया टॉप, देखें टॉपर्स लिस्ट

बिहार बोर्ड (BSEB) से इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार आज (23 मार्च) खत्म हो गया है. BSEB ने आज दोपहर को 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट जारी होने के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी सामने आ गई है.
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Bihar Board 12th Topper List 2026: बिहार बोर्ड (BSEB) से इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का इंतजार आज (23 मार्च) खत्म हो गया है. BSEB ने आज दोपहर को 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. रिजल्ट जारी होने के साथ ही टॉपर्स लिस्ट भी सामने आ गई है. बोर्ड की आधिकारिक पोर्टल biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर आप भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. प्रदेश के नए मेधावियों के नाम सामने आ गए हैं, जिसमें विभिन्न जिलों के छात्रों ने सफलता का परचम लहराया है.
बिहार बोर्ड से मिली जानकारी के मुताबिक, इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा में 26 टॉपर बने हैं, जिसमें से 19 लड़कियां है. सांइस स्ट्रीम का टॉपर एक लड़का है, जबकि कॉमर्स और आर्ट्स में लड़कियों ने बाजी मारी है. साइंस स्ट्रीम की बात करें तो समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन ने 96 प्रतिशत अंकों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है. वहीं आर्ट्स में गया की निशु कुमारी ने 479 अंक (95.8%) के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि कॉमर्स स्ट्रीम में पटना की अदिति कुमारी ने 480 अंक लाकर पहला स्थान प्राप्त किया है.
साइंस स्ट्रीम के तीन टॉपर्स
रैंक 1: समस्तीपुर के आदित्य प्रकाश अमन- 481 अंक.
रैंक 2: सीतामढ़ी की साक्षी कुमारी और नवादा की सपना कुमारी- 479 अंक.
रैंक 3: बेगूसराय की अनामिका कुमारी- 478 अंक.
आर्ट्स स्ट्रीम के तीन टॉपर्स
रैंक 1: गया की निशु कुमारी- 95.8% अंक.
रैंक 2: सीतामढ़ी की सिद्धि कुमारी, लखीसराय के चंद्रदीप कुमार और पूर्णिया के मो लकी अंसारी- 95.6% अंक.
रैंक 3: पश्चिम चंपारण की नसरीन प्रवीण- 95.4% अंक.
कॉमर्स स्ट्रीम में किसने टॉप किया?
रैंक 1: पटना की अदिति कुमारी- 480 अंक.
रैंक 2: पटना की माही कुमारी- 476 अंक.
रैंक 3: पटना की निशिका श्री- 475 अंक.