Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2993884
Zee Bihar JharkhandBH Bettiah

Bihar Chunav 2025: 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बेतिया में विपक्ष पर जमकर गरजे पीएम मोदी

Bihar Chunav 2025: बेतिया में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जिस बिहार को CM नीतीश-NDA विकास की ओर ले जा रहे हैं, उस बिहार को RJD-कांग्रेस के लोग जंगलराज की तरफ ले जा रहे हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 04:58 PM IST

Trending Photos

Bihar Chunav 2025: 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बेतिया में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी
Bihar Chunav 2025: 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बेतिया में विपक्ष पर गरजे पीएम मोदी

PM Modi in Bihar: बेतिया में पीएम मोदी ने चनपटिया विधानसभा के कुड़िया कोठी में विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान लाखों की संख्या में आई भीड़ को पीएम ने भोजपुरी में 'प्रणाम करतबानी' बोल कर आशीर्वाद लिया. पीएम मोदी ने कहा कि यह आज की मेरी आखिरी सभा है, मैं जा रहा हूं. जब  14 तारीख के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो फिर शपथ ग्रहण में आऊंगा. पीएम को सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी. पीएम ने अपने भाषण में जननायक कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी से लेकर जंगलराज से लेकर विकास तक की चर्चा की. 

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

उन्होंने कहा कि यह वही बिहार है, जहां राजद और कांग्रेस के जमाने में गुंडाराज और जंगलराज था. पहले इस बिहार में बेटियों-बहनों का बाहर निकलना मुश्किल था. अभी हाल ही हमनें एक बिहार का वीडियो देखा, जिसमें एक बच्चा बोल रहा है, मैं रंगदार बनना चाहता हूं. यह देखकर मैं दंग रह गया, जिस बिहार को सीएम नीतीश और एनडीए विकास की ओर ले जा रहे हैं, उस बिहार को राजद-कांग्रेस के लोग जंगलराज के तरफ ले जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने जनता से नारे भी लगवाए 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार एनडीए सरकार'. पीएम मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश और एनडीए की सरकार विकास को संकल्प ले बिहार को आगे बढ़ा रही है. ये कांग्रेस और राजद के लोग इसे पीछे ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस और राजद का परिवार बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्ट परिवार है. पीएम मोदी ने विकास के तमाम पहलुओं को भी छुआ. उन्होंने कहा कि आज बेतिया में वन्दे भारत एक्सप्रेस है, एक्सप्रेसवे भी है, बड़ा पुल बनने वाला है. बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाएगा. बिहार विकास के पथ अग्रसर हो गया है.

'फिर से एनडीए की सरकार बनेगी'
उन्होंने कहा कि बिहार के विकास का रिकार्ड आपके बीच रख रहा हूं. पिछले साल अक्टूबर में बिहार में 6 लाख मोबाइल बिके थे. इस बार बिहार में 11 लाख मोबाइल बिके हैं. इस बार बिहार में पिछले अक्टूबर के मामले में तीन गुना मोबाइक बिका है. सब कुछ सस्ता हो गया है, टीवी-फ्रिज-वासिंग मशीन स्कूटर सब सस्ता हो गया है, जीएसटी सब सस्ता हो गया है.

पीएम ने कहा कि मैं पहले काफी गरीब था, गरीबी को जिया हूं. इसलिए मैं गरीबों के लिए काम करता हूं. बिहार के महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपए पहुंचा है. राशन फ्री है, इलाज फ्री है. यह महात्मा गांधी की कर्म भूमि है.  यहां आया यह जन सैलाब बता रहा है, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी. पीएम मोदी ने सभी लोगों को मोबाइल का टॉर्च जलाने को कहा और बताया कि यह रौशनी विकास की है, अब हमें लालटेन की रौशनी की जरूरत नहीं है. 

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PM modi in bihar

Trending news

bihar chunav 2025
तेजस्वी की उम्र कच्ची, पर जुबान पक्की”, नवादा में गरजे तेजस्वी
Muzaffarpur
मुजफ्फरपुर दहला! घर में सो रही नाबालिग को पड़ोसी ने बनाया हवस का शिकार; गुस्साई भीड़
bihar chunav 2025
कट्टा, रंगदार वाली सरकार नहीं, विकास की रफ्तार वाली सरकार चाहिए: विजय सिन्हा
Gangs of Wasseypur
इस गैंगस्टर के नाम पर बनी थी ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’, अब आ रहा जेल से बाहर
bihar chunav 2025
पहले चरण में बंपर वोटिंग से किसे फायदा? महाराष्ट्र-हरियाणा और दिल्ली के ट्रेंड समझिए
bihar chunav 2025
जीतन राम मांझी ने तेजस्वी के बड़े भाई तेजप्रताप को दिया ऑफर! कहा- 'स्वागत करेंगे'
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
Jehanabad News: राहुल गांधी का दिमागी संतुलन खराब हो चुका है: गिरिराज सिंह
bihar chunav 2025
वैशाली में स्ट्रांग रूम का CCTV बंद! राजद ने लगाया EVM से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप
Bokaro Airport
बोकारो में बुलडोजर का तांडव, एयरपोर्ट विस्तार के रास्ते में बनी झुग्गियां हुई बर्बाद
bihar chunav 2025
NDA ने रोजगार दिया होता तो युवाओं को पलायन नहीं करना पड़ता: सपा सांसद इकरा हसन