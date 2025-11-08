Bihar Chunav 2025: 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार', बेतिया में विपक्ष पर जमकर गरजे पीएम मोदी

PM Modi in Bihar: बेतिया में पीएम मोदी ने चनपटिया विधानसभा के कुड़िया कोठी में विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान लाखों की संख्या में आई भीड़ को पीएम ने भोजपुरी में 'प्रणाम करतबानी' बोल कर आशीर्वाद लिया. पीएम मोदी ने कहा कि यह आज की मेरी आखिरी सभा है, मैं जा रहा हूं. जब 14 तारीख के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी तो फिर शपथ ग्रहण में आऊंगा. पीएम को सुनने के लिए लाखों की भीड़ उमड़ी थी. पीएम ने अपने भाषण में जननायक कर्पूरी ठाकुर, महात्मा गांधी से लेकर जंगलराज से लेकर विकास तक की चर्चा की.

उन्होंने कहा कि यह वही बिहार है, जहां राजद और कांग्रेस के जमाने में गुंडाराज और जंगलराज था. पहले इस बिहार में बेटियों-बहनों का बाहर निकलना मुश्किल था. अभी हाल ही हमनें एक बिहार का वीडियो देखा, जिसमें एक बच्चा बोल रहा है, मैं रंगदार बनना चाहता हूं. यह देखकर मैं दंग रह गया, जिस बिहार को सीएम नीतीश और एनडीए विकास की ओर ले जा रहे हैं, उस बिहार को राजद-कांग्रेस के लोग जंगलराज के तरफ ले जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे.

इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने जनता से नारे भी लगवाए 'नहीं चाहिए कट्टा सरकार, एक बार एनडीए सरकार'. पीएम मोदी ने कहा कि सीएम नीतीश और एनडीए की सरकार विकास को संकल्प ले बिहार को आगे बढ़ा रही है. ये कांग्रेस और राजद के लोग इसे पीछे ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस और राजद का परिवार बिहार का सबसे बड़ा भ्रष्ट परिवार है. पीएम मोदी ने विकास के तमाम पहलुओं को भी छुआ. उन्होंने कहा कि आज बेतिया में वन्दे भारत एक्सप्रेस है, एक्सप्रेसवे भी है, बड़ा पुल बनने वाला है. बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जाना जाएगा. बिहार विकास के पथ अग्रसर हो गया है.

उन्होंने कहा कि बिहार के विकास का रिकार्ड आपके बीच रख रहा हूं. पिछले साल अक्टूबर में बिहार में 6 लाख मोबाइल बिके थे. इस बार बिहार में 11 लाख मोबाइल बिके हैं. इस बार बिहार में पिछले अक्टूबर के मामले में तीन गुना मोबाइक बिका है. सब कुछ सस्ता हो गया है, टीवी-फ्रिज-वासिंग मशीन स्कूटर सब सस्ता हो गया है, जीएसटी सब सस्ता हो गया है.

पीएम ने कहा कि मैं पहले काफी गरीब था, गरीबी को जिया हूं. इसलिए मैं गरीबों के लिए काम करता हूं. बिहार के महिलाओं के खाते में दस-दस हजार रुपए पहुंचा है. राशन फ्री है, इलाज फ्री है. यह महात्मा गांधी की कर्म भूमि है. यहां आया यह जन सैलाब बता रहा है, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी. पीएम मोदी ने सभी लोगों को मोबाइल का टॉर्च जलाने को कहा और बताया कि यह रौशनी विकास की है, अब हमें लालटेन की रौशनी की जरूरत नहीं है.

रिपोर्ट: धनंजय द्विवेदी